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Eğitim
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YKS ertelenecek mi? Bilim Kurulu toplantısı sonrası karar ne?

2020-06-24 20:28:53
YKS ertelenecek mi? Bilim Kurulu toplantısı sonrası karar ne?

YKS ertelencek mi? sorusu YKS'ye hazırlanan üniversite öğrencisi adayları tarafından merak ediliyordu. YKS'nin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili bilim kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, YKS yapılacak mı? YKS 2020 ertelencek mi?

#1
Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte YKS'ye ilişkin Bakan Koca'nın açıklamaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte YKS'ye ilişkin Bakan Koca'nın açıklamaları...

#2
Foto - Sınavın ertelenmesi durumunda risk çok daha büyük olabilirdi Sınav tarihi üzerinde bazı gündemler oluştu. Tarihin belirlenmesi tek başına bakanlığımızın yetkisi dışında olmakla birlikte ana düşünceyi arz etmek istiyorum. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor, içtenlikle saygı duyuyoruz.

Sınavın ertelenmesi durumunda risk çok daha büyük olabilirdi Sınav tarihi üzerinde bazı gündemler oluştu. Tarihin belirlenmesi tek başına bakanlığımızın yetkisi dışında olmakla birlikte ana düşünceyi arz etmek istiyorum. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor, içtenlikle saygı duyuyoruz.

#3
Foto - Salgın hastalığı sözkonusu olduğunda 1 ay 2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ'nün Eylül ayı için risk öngörüsünde bulunduğunu konuşmamın başında belirtmiştim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından öngörülmesi doğru görülmektedir. Özellikle 7 merkezde test merkezlerini oluşturacağız Özellikle yurt dışından gelen hem turistlerin hem de vatandaşlarımızın hangi tedbirlerle gelişini sağlamak üzerine bir görüşme yaptık bakan arkadaşlarımızla. Özellikle 7 merkezde Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul'da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezlerini oluşturacağız. Kapıkule ve Sarp gibi sınır kapılarında test merkezini oluşturmuş oluyoruz. Semptomu olan kişilerin hem testlerini yapmak, hem de tedavilerini yapmak suretiyle bir hazırlık yaptık. Ayrıca Türkiye'de 135 merkezde de özellikle bu anlamda uygunluğunu verdiğimiz testler ayrıca zaten yapılmakta.

Salgın hastalığı sözkonusu olduğunda 1 ay 2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ'nün Eylül ayı için risk öngörüsünde bulunduğunu konuşmamın başında belirtmiştim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından öngörülmesi doğru görülmektedir. Özellikle 7 merkezde test merkezlerini oluşturacağız Özellikle yurt dışından gelen hem turistlerin hem de vatandaşlarımızın hangi tedbirlerle gelişini sağlamak üzerine bir görüşme yaptık bakan arkadaşlarımızla. Özellikle 7 merkezde Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul'da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezlerini oluşturacağız. Kapıkule ve Sarp gibi sınır kapılarında test merkezini oluşturmuş oluyoruz. Semptomu olan kişilerin hem testlerini yapmak, hem de tedavilerini yapmak suretiyle bir hazırlık yaptık. Ayrıca Türkiye'de 135 merkezde de özellikle bu anlamda uygunluğunu verdiğimiz testler ayrıca zaten yapılmakta.

#4
Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamaları ışığında milyonlarca öğrencinin ertelenmesini talep ettiği YKS sınavının ertelenmesi gibi bir durum olmayacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamaları ışığında milyonlarca öğrencinin ertelenmesini talep ettiği YKS sınavının ertelenmesi gibi bir durum olmayacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

#5
Foto - İşte netleşen 2020 YKS gün ve oturum saatleri...

İşte netleşen 2020 YKS gün ve oturum saatleri...

#6
Foto - 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

#7
Foto - İçişleri Bakanlığı, YKS sınavının yapılacağı günlerde belirli saatlerde yurt genelinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavının yapılacağı günlerde belirli saatlerde yurt genelinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

#8
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