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YKS ek yerleştirme tercihlerinde tarih belli oldu

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YKS ek yerleştirme tercihlerinde tarih belli oldu

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Tercih sayfası bugün kullanıma açılacak. İşte detaylar...

#1
Foto - YKS ek yerleştirme tercihlerinde tarih belli oldu

Üniversite ek tercihlerin ne zaman başlayacağı açıklandı. 2026 YKS ek tercih tarihlerini bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek haberdeydi. YKS tercih süreci ile ilgili son durum ortaya çıktı.

#2
Foto - YKS ek yerleştirme tercihlerinde tarih belli oldu

Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

#3
Foto - YKS ek yerleştirme tercihlerinde tarih belli oldu

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. YKS ek tercih işlemleri ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

#4
Foto - YKS ek yerleştirme tercihlerinde tarih belli oldu

Ek tercih yapabilmek için ilk merkezi yerleştirmede herhangi bir örgün veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim/uzaktan eğitim programına yerleştirilmemiş olmanız gerekiyor.

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