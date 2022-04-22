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Medya
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Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

2022-04-22 12:32:19
Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

Kapanan sözde çocuk kanalı ‘Disney’in video platformu olarak yoluna devam edeceği öğrenildi. Yeni projenin arka planında ise çocuklara sapkın düşüncelerin empoze edilme amacının olduğu ortaya çıktı. Disney’in Eğlenceler Genel Müdürü Karey Burke, ‘toplumsal cinsiyet’ siyasetinde vites yükselteceklerini, bu amaçla karakterlerin ve içeriklerin en az yarısının LGBTİ veya azınlıklardan oluşacağını söyledi.

#1
Foto - Disney’deki karakterlerin ve içeriklerin 2022 sonuna kadar en az yarısının LGBTQIA veya azınlıklardan oluşacağı ifade edildi.

Disney’deki karakterlerin ve içeriklerin 2022 sonuna kadar en az yarısının LGBTQIA veya azınlıklardan oluşacağı ifade edildi.

#2
Foto - 14 Haziran’da Türkiye'de yayına başlayacak olan Disney Plus'ın, Türkiye’de anlaştığı isimlerse belli oldu. TV100’de yer alan habere göre söz konusu isimler şu şekilde:

14 Haziran’da Türkiye'de yayına başlayacak olan Disney Plus'ın, Türkiye’de anlaştığı isimlerse belli oldu. TV100’de yer alan habere göre söz konusu isimler şu şekilde:

#3
Foto - Gezici Halit Ergenç

Gezici Halit Ergenç

#4
Foto - Eşlerin birbirlerini aldatmasının meşrulaştırıldığı rezil dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere

Eşlerin birbirlerini aldatmasının meşrulaştırıldığı rezil dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere

#5
Foto -

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli tiyatro programında bol bol eşcinsel karakterlere yer veren Yılmaz Erdoğan

#6
Foto - Recep İvedik gibi amaçsız bir proje dışında dikiş tutturamayan Şahan Gökbakar

Recep İvedik gibi amaçsız bir proje dışında dikiş tutturamayan Şahan Gökbakar

#7
Foto - Verdiği bazı demeçlerde kafa çekmekle övünen Ata Demirer

Verdiği bazı demeçlerde kafa çekmekle övünen Ata Demirer

#8
Foto - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Lanet dizi" dediği, gayri meşru hayatı özendiren Çukur'da başrol oynayan Aras Bulut İynemli

#9
Foto - Yurt dışında katıldığı bir programda, kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen Can Yaman

Yurt dışında katıldığı bir programda, kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen Can Yaman

#10
Foto - Nikahsız, gayri meşru ilişkilerin meşrulaştırıldığı yapımlarda rol alan Demet Özdemir,

Nikahsız, gayri meşru ilişkilerin meşrulaştırıldığı yapımlarda rol alan Demet Özdemir,

#11
Foto - Hande Erçel

Hande Erçel

#12
Foto - Her türlü pisliğin özendirildiği,

Her türlü pisliğin özendirildiği, "Shameless" isimli dizinin Türkiye uyarlaması, "Bizim Hikaye'de" rol alan Burak Deniz...

#13
Foto -

"Geççek" isimli şarkısıyla AK Parti hükümetini hedef alan ve bir kez daha CHP yandaşlığına soyunan Tarkan da Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

#14
Foto - Yeni Akit, Disney Plus tehlikesine karşı daha önce de uyarmıştı. Topluma sapkın düşünceleri empoze etmeyi amaçlayan söz konusu platforma özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerekirken, devletin de konuya müdahil olması bekleniyor!..

Yeni Akit, Disney Plus tehlikesine karşı daha önce de uyarmıştı. Topluma sapkın düşünceleri empoze etmeyi amaçlayan söz konusu platforma özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerekirken, devletin de konuya müdahil olması bekleniyor!..

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