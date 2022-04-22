2022-04-22 12:32:19 Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri
Kapanan sözde çocuk kanalı ‘Disney’in video platformu olarak yoluna devam edeceği öğrenildi. Yeni projenin arka planında ise çocuklara sapkın düşüncelerin empoze edilme amacının olduğu ortaya çıktı. Disney’in Eğlenceler Genel Müdürü Karey Burke, ‘toplumsal cinsiyet’ siyasetinde vites yükselteceklerini, bu amaçla karakterlerin ve içeriklerin en az yarısının LGBTİ veya azınlıklardan oluşacağını söyledi.