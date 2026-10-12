Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

15. Saudia: Suudi Arabistan Suudi Arabistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia, 1945 yılında kurulmuştur ve merkezi Cidde’dedir. Orta Doğu’nun önemli havayolu şirketlerinden biri olan Saudia, 10.001’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’daki birçok noktaya uçuş düzenlemektedir. SkyTeam ittifakının üyesi olan Saudia, uluslararası ulaşımın yanı sıra hac ve umre yolcularına da hizmet sunarak ülkenin turizmine katkı sağlamaktadır.