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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

Havacılık sektörünün en prestijli değerlendirmeleri arasında gösterilen Skytrax, dünyanın en iyi 15 havayolu şirketini açıkladı.

#1
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

Dünya devlerinin yer aldığı listede Türk Hava Yolları’nın kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.

#2
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

İşte uluslararası sıralamada öne çıkan havayolu şirketleri…

#3
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

15. Saudia: Suudi Arabistan Suudi Arabistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia, 1945 yılında kurulmuştur ve merkezi Cidde’dedir. Orta Doğu’nun önemli havayolu şirketlerinden biri olan Saudia, 10.001’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’daki birçok noktaya uçuş düzenlemektedir. SkyTeam ittifakının üyesi olan Saudia, uluslararası ulaşımın yanı sıra hac ve umre yolcularına da hizmet sunarak ülkenin turizmine katkı sağlamaktadır.

#4
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

14. Lufthansa: Almanya Almanya merkezli Lufthansa, 6 Ocak 1953’te kurulmuş, 1955 yılında uçuşlarına başlamıştır. Şirket, dünya genelinde on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Frankfurt ve Münih merkezli operasyonlarıyla uluslararası hava ulaşımında önemli bir yere sahiptir. Lufthansa, farklı kıtalardaki çok sayıda ülkeye sefer düzenleyerek yolculara geniş bir uçuş ağı sunmaktadır. Şirket, küresel bağlantılarını geliştirmeyi sürdürmektedir.

#5
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

13. STARLUX Airlines: Tayvan Tayvan merkezli STARLUX Airlines, 2018 yılında kurulmuş ve ilk uçuşunu 2020’de gerçekleştirmiştir. Şirket, binlerce kişiye istihdam sağlayarak havacılık sektöründe büyümeye devam etmektedir. Merkezi Taipei’de bulunan havayolu, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelere seferler düzenlemektedir. STARLUX Airlines, modern uçakları ve yolcu hizmetleriyle uluslararası uçuş ağını genişletmeyi hedeflemektedir.

#6
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

12. Qantas: Avustralya Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, 16 Kasım 1920’de kurulmuştur. Merkezi Sydney’de bulunan şirket, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Qantas, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer bölgelere uçuşlar düzenlemektedir. Dünya genelinde birçok ülkeye sefer yapan şirket, Avustralya’nın uluslararası hava ulaşımında önemli bir rol üstlenmektedir.

#7
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

11. EVA Air: Tayvan Tayvan merkezli EVA Air, 8 Mart 1989’da kurulmuş ve 1991 yılında uçuşlarına başlamıştır. Şirket, binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Taoyuan’da bulunan havayolu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’da birçok ülkeye sefer düzenlemektedir. Modern filosu ve uluslararası uçuş ağıyla EVA Air, Tayvan’ın havacılık sektöründeki önemli şirketlerinden biridir.

#8
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

10. Korean Air: Güney Kore Güney Kore merkezli Korean Air, 1 Mart 1969’da kurulmuştur. Şirket, on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Seul’de bulunan havayolu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine uçuşlar düzenlemektedir. Geniş uluslararası uçuş ağı ve modern filosuyla Korean Air, Güney Kore’nin önde gelen havayolu şirketlerinden biridir.

#9
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

9. Japan Airlines: Japonya Japonya merkezli Japan Airlines (JAL), 1 Ağustos 1951’de kurulmuştur. Şirket, binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Tokyo’da bulunan havayolu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya başta olmak üzere birçok ülkeye sefer düzenlemektedir. Geniş uçuş ağı ve yolcu hizmetleriyle Japan Airlines, Japonya’nın uluslararası hava ulaşımında önemli bir yere sahiptir.

#10
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

8. Hainan Airlines: Çin Çin merkezli Hainan Airlines, 1993 yılında kurulmuştur. Şirket, binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Haikou’da bulunan havayolu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’daki çeşitli ülkelere seferler düzenlemektedir. Geniş uçuş ağı ve uluslararası bağlantılarıyla Hainan Airlines, Çin’in önemli havayolu şirketleri arasında yer almakta ve yolcularına yurt içi ve yurt dışı ulaşım hizmetleri sunmaktadır.

#11
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

7. Air France: Fransa Fransa merkezli Air France, 7 Ekim 1933’te kurulmuştur. Şirket, on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Paris’te bulunan havayolu, Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine sefer düzenlemektedir. Geniş uçuş ağıyla Air France, Fransa’nın uluslararası hava ulaşımında önemli bir rol üstlenmektedir.

#12
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

6. Emirates: Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates, 1985 yılında kurulmuş ve ilk uçuşunu aynı yıl gerçekleştirmiştir. Şirket, on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Dubai’de bulunan havayolu, altı kıtada birçok ülkeye sefer düzenlemektedir. Modern uçak filosu ve geniş uluslararası uçuş ağıyla Emirates, dünya hava taşımacılığında önemli bir yere sahip olan havayolu şirketlerinden biridir.

#13
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

5. Türk Hava Yolları: Türkiye Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 20 Mayıs 1933’te kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da bulunan şirket, on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağıyla kıtaları birbirine bağlamaktadır. Modern filosu ve uluslararası hizmetleriyle Türkiye’nin dünyaya açılan önemli kapılarından biridir.

#14
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

4. ANA All Nippon Airways: Japonya Japonya merkezli ANA All Nippon Airways, 27 Aralık 1952’de kurulmuştur. Merkezi Tokyo’da bulunan şirket, on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok bölgeye uçuşlar düzenleyen ANA, geniş uçuş ağıyla uluslararası hava ulaşımında önemli bir yere sahiptir. Modern filosu ve yolcu hizmetleriyle Japonya’yı dünyaya bağlamaktadır.

#15
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

3. Cathay Pacific: Hong Kong Hong Kong merkezli Cathay Pacific, 24 Eylül 1946’da kurulmuştur. Şirket, dünya genelinde on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Hong Kong’da bulunan havayolu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya başta olmak üzere birçok ülkeye sefer düzenlemektedir. Geniş uçuş ağı ve uluslararası hizmetleriyle Cathay Pacific, Hong Kong’un küresel havacılık sektöründeki önemli temsilcilerinden biridir.

#16
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

2. Qatar Airways: Katar Katar’ın ulusal havayolu şirketi Qatar Airways, 1997 yılında faaliyetlerine başladı. Merkezi Doha’da bulunan şirket, 2025-2026 mali yılı itibarıyla 57 bin 800’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Havayolu, 2026 yaz sezonunda dünya genelinde 160’tan fazla noktaya uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor. Geniş uçuş ağıyla uluslararası hava ulaşımında önemli bir konumda bulunuyor.

#17
Foto - Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu! Türk Hava Yolları listeye damga vurdu

1. Singapore Airlines: Singapur Listenin zirvesinde yer bulan Singapur’un ulusal havayolu şirketi Singapore Airlines, 1972 yılında kuruldu. Merkezi Singapur’da bulunan şirket, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 18 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Havayolu, geniş uluslararası uçuş ağıyla Asya, Avrupa, Amerika ve diğer bölgelerdeki önemli destinasyonlara yolcu taşıyor. Şirketin uçuş ağı, küresel hava ulaşımındaki konumunu güçlendiriyor.

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