2023-11-23 09:59:24 Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Uzmanından kış çayı uyarısı!
Havaların soğumasıyla beraber sıklıkla yapılan kış çayları hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Çayın faydasından tam verim almak için doğru demleme yöntemlerini bilmenizde fayda var. İşte uzmanından kış çayı uyarısı... Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış çayı hazırlarken; yaprakların, çiçeklerin demlenip, köklerin, kabukların ve meyvelerin kaynatılması gerektiğini söyledi. Arslan, özellikle kışın tüketilen bitki çayları hakkında uyarılarda bulundu. Her bitki çayının bir son kullanma tarihi olduğuna dikkat çeken Arslan, demleme teknikleri hakkında da tavsiyelerde bulundu.