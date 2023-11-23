Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Uzmanından kış çayı uyarısı!

"BİTKİ ÇAYLARININ DA SON KULLANMA TARİHİ VAR" Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, her bitki çayının bir son kullanma tarihi olduğundan bahsederek, “Havaların soğuması, kış aylarının yaklaşmasıyla bitki çaylarının tüketiminde artış olduğunu görüyoruz. Ihlamur, nane-limon, adaçayı, kuşburnu, ekinezya bu mevsimde en sık tercih ettiğimiz çaylar arasında yerini alıyor. Bu çayları alırken, hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalar olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bitki çayları güvendiğimiz yerlerden alınmalı, depolandığı ortamın kuru, serin ve ışıktan uzak olup olmadığı sorgulanmalıdır. Üzerinde son kullanma tarihi olmayan, açıkta satılan, tazeliğine güvenmediğimiz bitki çayları tüketilmemelidir. Bitki çaylarının da bir son kullanma tarihi olduğu unutulmamalı, uzun süre muhafaza edilmemelidir” dedi.