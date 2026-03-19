Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi
Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi
Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Ortadoğu'da savaş devam ederken yıllardır üzerinde çalışışan füze resmen ateşlendi. Saldırı sonrası füzenin dehşet verici özellikleri ortaya çıktı.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

ran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmada stratejik açıdan önemli bir adım olarak, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 54. dalgası kapsamında Sejjil orta menzilli balistik füzesini kullandığını doğruladı.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Interesting Engineering sitesinde yer alan habere göre, son raporlar, Sejjil-2'nin mevcut savaşta ilk kez kullanıldığını ve caydırıcılıktan aktif konuşlandırmaya geçişi işaret ettiğini gösteriyor.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

İsrail yetkilileri füze saldırısını doğrulayarak, etkilenen bölgelerde yaralanmalar ve hasar olduğunu bildirdi. Bu fırlatma, çatışmaya daha gelişmiş sistemlerin dahil edilmesiyle birlikte karşılıklı saldırıların yoğunluğunun arttığını gösteriyor.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

CSIS Füze Tehdidi projesine göre , füze yaklaşık 700 kilogram yük taşıyabiliyor, yaklaşık 18 metre uzunluğunda ve fırlatma ağırlığı 23.000 kilogramı aşıyor. Yol üzerinde hareket edebilen bir sistem olarak sınıflandırılması, stratejik değerini daha da artırmaktadır. Mobil fırlatma rampaları, sistemin hızlı bir şekilde taşınmasına, ateşlenmesine ve yerinin değiştirilmesine olanak tanıyarak önleyici saldırılara karşı savunmasızlığını azaltır.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Sejjil füzesi, uçuş sırasında manevra yapabilme yeteneği nedeniyle sıklıkla "dans eden füze" olarak anılır. Detaylı özellikleri gizli tutulsa da, analistler bu tür sistemlerin yörünge ayarlamaları veya yeniden giriş manevraları içerebileceğini ve bu durumun önlemeyi daha zor hale getirebileceğini belirtiyor.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Bu önemlidir çünkü füze savunma sistemleri uçuş yollarını tahmin etmeye bağlıdır. Herhangi bir orta yol veya son manevra, özellikle katmanlı savunmalara karşı, önleme olasılığını azaltır.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Sejjil füzesini önceki İran füzelerinden gerçekten ayıran özellik, katı yakıtlı tahrik sistemidir. Shahab serisi gibi eski sistemler , fırlatmadan önce yüklenmesi gereken sıvı yakıta dayanır; bu da zaman alıcı bir süreçtir ve tespit edilme riskini artırır.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Buna karşılık, katı yakıtlı füzeler fırlatmaya hazır halde depolanır ve minimum hazırlık süresiyle hızlı bir şekilde konuşlandırılmalarına olanak tanır. Bu da düşmanlar için uyarı süresini kısaltır ve hayatta kalma olasılığını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, İran'ın yeteneklerini, tepki hızları ve operasyonel esneklikleri nedeniyle katı yakıtlı sistemlerin hakim olduğu modern füze doktrinleriyle uyumlu hale getirir.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

İran, 1990'ların sonlarında Sejjil (daha önceki "Aşura" programıyla da bağlantılı) füzesini geliştirmeye başladı ve ilk başarılı denemesini 2008'de gerçekleştirdi. 2009'da yapılan sonraki testler, menzil ve güdümde iyileşmeler olduğunu gösterdi.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Zamanla sistem, İran'ın en gelişmiş orta menzilli balistik füzelerinden biri haline geldi, ancak bugüne kadar büyük ölçüde stratejik bir varlık olarak kaldı. Mevcut çatışmada kullanılması bir dönüm noktası teşkil ediyor ve bir zamanlar caydırma amacıyla kullanılan sistemlerin artık operasyonel olarak konuşlandırıldığını gösteriyor.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Son saldırılarda kullanıldığı düşünülen versiyon, daha iyi güdümlü ve muhtemelen radar görünürlüğü azaltılmış geliştirilmiş bir versiyon olan Sejjil-2'dir. Ayrıca, füzenin menzilini yaklaşık 4.000 kilometreye çıkararak stratejik erişimini önemli ölçüde genişletebilecek daha gelişmiş bir Sejjil-3'ün geliştirilmekte olduğuna dair doğrulanmamış raporlar da bulunmaktadır.

Foto - Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi

Eğer hayata geçirilirse, böyle bir sistem bölgesel caydırıcılığın ötesine geçerek daha geniş kapsamlı orta menzilli bir yeteneğe dönüşecektir.

