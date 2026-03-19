Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi. Son olarak geçen hafta Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli gitmeyi hedefliyor.
Kasımpaşa ise Süper Lig’de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Geçen hafta Eyüpspor’u tek golle geçen lacivert-beyazlıların 24 puanı bulunuyor. Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde takımda üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.
Ayrıca sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Ev sahibi ekipte kart ceza sınırında bulunan Salih Uçan, bu maçta sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Kasımpaşa’da ise sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Godfried Frimpong, zorlu deplasmanda oynayamayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh. Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk.
