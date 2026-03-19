  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seyirci bir umut bekliyordu: Taşacak Bu Deniz'den kötü haber geldi Diyanet'ten açıklama geldi! İşte il il bayram namazı saatleri Savaş petrol fiyatlarını körükleyince olanlar oldu… Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler Şok eden gelişme: Türk uçağı az kalsın Lockheed uçağını havaya uçuracaktı Aslan’a İngiltere’de çifte darbe! Galatasaray’da iki kritik sakatlık! Acil operasyon Türkiye büyük petrol hazinesine ulaşmak üzere! Arama alanı Japonya'yı geçti, herkes 'bu nasıl olur' diyor Altında düşüş!
Spor
7
Yeniakit Publisher
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

#1
Foto - Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi. Son olarak geçen hafta Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli gitmeyi hedefliyor.

#2
Foto - Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

Kasımpaşa ise Süper Lig’de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Geçen hafta Eyüpspor’u tek golle geçen lacivert-beyazlıların 24 puanı bulunuyor. Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

#3
Foto - Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde takımda üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

#4
Foto - Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

Ayrıca sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Ev sahibi ekipte kart ceza sınırında bulunan Salih Uçan, bu maçta sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

#5
Foto - Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

Kasımpaşa’da ise sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Godfried Frimpong, zorlu deplasmanda oynayamayacak.

#6
Foto - Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler

İŞTE MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh. Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi "istenmeyen kişi" ilan etti.
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."
Gündem

Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."

Siyonistlerin uşağı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden kendi müttefiklerine hakaret yağdırarak kirli bir şantaj planını..
Suudi Arabistan'da büyük patlamalar
Dünya

Suudi Arabistan'da büyük patlamalar

Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken kentte büyük patlamalar meydana geldi.

Pezeşkiyan duyurdu! İran'ı sarsan suikast
Dünya

Pezeşkiyan duyurdu! İran'ı sarsan suikast

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu öldüğünü açıkladı

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23