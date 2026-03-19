  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek! İşte muhtemel 11’ler Şok eden gelişme: Türk uçağı az kalsın Lockheed uçağını havaya uçuracaktı Savaş petrol fiyatlarını körükleyince olanlar oldu… Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor Aslan’a İngiltere’de çifte darbe! Galatasaray’da iki kritik sakatlık! Acil operasyon Türkiye büyük petrol hazinesine ulaşmak üzere! Arama alanı Japonya'yı geçti, herkes 'bu nasıl olur' diyor Altında düşüş! Bayram öncesi Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum! Gündemi altüst eden gelişme: İstihbaratın hava durumuna müdahale ettiği ortaya çıktı Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türkiye büyük petrol hazinesine ulaşmak üzere! Arama alanı Japonya'yı geçti, herkes 'bu nasıl olur' diyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken 417 noktada sondaj mesaisinin sürdüğü ortaya çıktı.

#1
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle enerji fiyatları artarken, Türkiye’nin en büyük cari açık kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda arama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye yeni sahaları bir bir devreye alırken hem arama alanlarının büyüklüğü hem de üretimden elde edilen kamu gelirleri tarihî seviyelere ulaştı.

#2
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) verilerine göre petrol arama sahalarının toplam büyüklüğü 41 milyon 843 bin hektara çıktı. Bu büyüklük Türkiye’nin 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yarısından fazlasına denk gelirken Almanya, Japonya ve Finlandiya gibi birçok ülkenin yüz ölçümünü de geride bıraktı.

#3
Türkiye genelinde 2018’de 208 olan petrol arama sahası sayısı iki kat artarak 417’ye yükselirken 39 milyon 270 bin hektara denk gelen 348 saha Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletiliyor. 8 bin hektarlık bir sahada TPAO ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ortaklığı bulunurken kalan sahalarda yerli ve yabancı özel sektör faaliyet gösteriyor.

#4
Özellikle Güneydoğu Anadolu, Trakya ve Karadeniz havzalarında arama faaliyetleri yoğunlaşırken Türkiye’de günlük ortalama yerli petrol üretimi 129 bin 385 varil, yerli doğal gaz üretimi ise 3 milyar 212 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Yıllık ham petrol üretimi de toplam 46,7 milyon varil olurken bunun 43,7 milyon varilini tek başına TPAO yaptı.

#5
Öte yandan Türkiye’nin petrol ve gaz üretiminden aldığı devlet hissesi 2018 yılında 853 milyon lira seviyesinden 2025 yılı itibarıyla 21 milyar lirayı aşarak yaklaşık 25 kat arttı. Petrol ve gazdan elde edilen gelir 2019’da 998 milyon lira, 2020’de 802,8 milyon lira 2021’de 1,9 milyar lira, 2022’de 5,9 milyar lira, 2023’te 8,2 milyar lira ve 2024’te ise 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

#6
Sadece geçen yıl elde edilen petrol geliri 16,9 milyar liraya ulaşarak 2024’te elde edilen toplam hidrokarbon gelirini tek başına aştı, yaklaşık 21 kat büyüdü. Doğalgazda da 2018’de yalnızca 53 milyon lira olan gelir, 2021’de 98 milyon liraya, 2022’de 757 milyon liraya, 2024’te 2 milyar liraya, 2025’te ise 4,2 milyar liraya yükselerek yaklaşık 80 kat artış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23