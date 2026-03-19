Türkiye büyük petrol hazinesine ulaşmak üzere! Arama alanı Japonya'yı geçti, herkes 'bu nasıl olur' diyor

Öte yandan Türkiye’nin petrol ve gaz üretiminden aldığı devlet hissesi 2018 yılında 853 milyon lira seviyesinden 2025 yılı itibarıyla 21 milyar lirayı aşarak yaklaşık 25 kat arttı. Petrol ve gazdan elde edilen gelir 2019’da 998 milyon lira, 2020’de 802,8 milyon lira 2021’de 1,9 milyar lira, 2022’de 5,9 milyar lira, 2023’te 8,2 milyar lira ve 2024’te ise 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti.