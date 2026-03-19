Şok eden gelişme: Türk uçağı az kalsın Lockheed uçağını havaya uçuracaktı
Yunan Pentapostagma, "Kıbrıs barut fıçısı gibi! Bir Türk nakliye uçağı az kalsın bir Fransız Lockheed uçağını havaya uçuracaktı" başlıklı bir haber yayımladı.
Çarpıcı iddiaların öne çıkarıldığı haberin detayları şu şekilde: Kıbrıs, Çarşamba öğleden sonra, Türk ve Fransız askeri kanatlarının Pafos semalarında tehlikeli bir şekilde "çaprazlaşması" sonucu büyük bir hava faciasının eşiğinden döndü.
Doğu Akdeniz'deki gerilim, gerçek zamanlı olarak kaydedilen bu olayla "kırmızı" seviyeye ulaştı ve yaşanan olayın ne kadar kolay bir şekilde tam bir kazaya dönüşebileceğine dair küresel bir şaşkınlığa sebep oldu.
İki dev hava aracı, Kıbrıs üzerinde adeta bir hava muharebesini andıran manevralar yapmaya başlayınca radar ekranları adeta alev aldı.
İki uçağın yaklaşması o kadar yakındı ki, analistler ölümcül çarpışmadan önceki saniyelerden bahsediyorlar.
Doğu Akdeniz'de şu anda akılları kurcalayan soru, bunun genel bir çatışmadan önceki son uyarı işareti olup olmadığıdır. Uzmanlar büyük bir faciadan dönüldüğünü işaret etti.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmacı yazar Koray Kamacı, "Kıbrıs'ta faciadan dönüldü. Kıbrıs üzerinde özellikle Türkiye'ye karşı provokasyon için birileri fırsat kolluyor gibi dikkat" dedi.
