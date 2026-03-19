Altında düşüş!
Altın fiyatları, art arda altıncı düşüşün ardından bugün ons başına 4 bin 867 dolar civarına yükselse de yatırımcılar eski günlerini aramaya başladı.
Son düşüşler, 2024 sonundan bu yana en uzun düşüş serisi oldu. Bu düşüşte, Federal Rezerv'in şahin tutumu jeopolitik risklerin önüne geçti. Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve bu yıl sadece bir faiz indirimi sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, gevşemenin enflasyonu kontrol altına almada daha net ilerlemeye bağlı olduğunu vurguladı.
Yetkililer ayrıca Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan artan belirsizliğe dikkat çekerek, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyebileceği konusunda uyardı. Bu arada, İran, dünyanın en büyük LNG tesisinin bulunduğu Katar'daki bir bölgeye füze saldırısı düzenleyerek, İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırısının ardından gerilimi tırmandırdı.
Bu durum güvenli liman talebini desteklerken, petrol fiyatlarını da yükseltti. Altın yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi, ancak faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin beklentilerin azalması ve bazı yatırımcıların başka yerlerdeki teminat çağrılarını karşılamak için varlıklarını satmasıyla ivme zayıfladı.
Ons altın güne 4 bin 831 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 804 dolar, en yüksek de 4 bin 867 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 849 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 6 bin 849 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 849 lira, en yüksek de 6 bin 934 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 911 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 11 bin 834 lira, Cumhuriyet altını da 47 bin 13 liradan satılıyor.
