Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler Şok eden gelişme: Türk uçağı az kalsın Lockheed uçağını havaya uçuracaktı Savaş petrol fiyatlarını körükleyince olanlar oldu… Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor Aslan'a İngiltere'de çifte darbe! Galatasaray'da iki kritik sakatlık! Acil operasyon Türkiye büyük petrol hazinesine ulaşmak üzere! Arama alanı Japonya'yı geçti, herkes 'bu nasıl olur' diyor Altında düşüş! Bayram öncesi Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum! Gündemi altüst eden gelişme: İstihbaratın hava durumuna müdahale ettiği ortaya çıktı Yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Ve beklenen oldu, havada dans eden ölümcül füze ateşlendi
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altında düşüş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında düşüş!

Altın fiyatları, art arda altıncı düşüşün ardından bugün ons başına 4 bin 867 dolar civarına yükselse de yatırımcılar eski günlerini aramaya başladı.

Foto - Altında düşüş!

Son düşüşler, 2024 sonundan bu yana en uzun düşüş serisi oldu. Bu düşüşte, Federal Rezerv'in şahin tutumu jeopolitik risklerin önüne geçti. Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve bu yıl sadece bir faiz indirimi sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, gevşemenin enflasyonu kontrol altına almada daha net ilerlemeye bağlı olduğunu vurguladı.

Foto - Altında düşüş!

Yetkililer ayrıca Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan artan belirsizliğe dikkat çekerek, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyebileceği konusunda uyardı. Bu arada, İran, dünyanın en büyük LNG tesisinin bulunduğu Katar'daki bir bölgeye füze saldırısı düzenleyerek, İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırısının ardından gerilimi tırmandırdı.

Foto - Altında düşüş!

Bu durum güvenli liman talebini desteklerken, petrol fiyatlarını da yükseltti. Altın yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi, ancak faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin beklentilerin azalması ve bazı yatırımcıların başka yerlerdeki teminat çağrılarını karşılamak için varlıklarını satmasıyla ivme zayıfladı.

Foto - Altında düşüş!

Ons altın güne 4 bin 831 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 804 dolar, en yüksek de 4 bin 867 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 849 dolardan işlem geçiyor.

Foto - Altında düşüş!

Gram altın güne 6 bin 849 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 849 lira, en yüksek de 6 bin 934 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 911 liradan alıcı buluyor.

Foto - Altında düşüş!

Çeyrek altın 11 bin 834 lira, Cumhuriyet altını da 47 bin 13 liradan satılıyor.

Foto - Altında düşüş!

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi "istenmeyen kişi" ilan etti.
Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Gündem

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Cez..
Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!
Dünya

Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Türkiye, devrik Esad rejiminden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan uluslararası görev gücüne resmen katıldı. Suri..
Suudi Arabistan'da büyük patlamalar
Dünya

Suudi Arabistan'da büyük patlamalar

Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken kentte büyük patlamalar meydana geldi.

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef ..
İran lideri Mücteba Hamaney: "Bu kanın hesabı sorulacak"
Dünya

İran lideri Mücteba Hamaney: “Bu kanın hesabı sorulacak”

İran lideri Mücteba Hamaney, Ali Laricani’nin İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından 'sorumlular bedel ödeyecek' açıklamasında ..
