Yıllardır bekleniyordu! Başkan Erdoğan imzaladı! O bölgede en büyük kentsel dönüşüm projesi başlıyor!

Açıklamada, törende yaptığı konuşmasına yer verilen Selim Metin, yıllardır hak sahiplerinin ve vatandaşların da beklediği projenin hayata geçmesi için sona yaklaştıklarını belirterek, Eriklimanı'nda adeta yeni bir ilçe kuracaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla bölgenin resmi olarak dönüşüm ve proje geliştirme alanı ilan edildiğini kaydeden Metin, "Artık top bizde. Biz de anlaşmalarımıza başladık. Bu işi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. Metin, bölgede 500'e yakın konut bulunduğunu ve hak sahiplerinin dönüşüm için çok istekli olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Artı arsalar var içerisinde. Hak sahiplerimiz de bizim gibi yıllardır bekliyordu. Uzun süredir beklediğimiz ve emek verdiğimiz bir proje. 1500 ile 2 binin arasında konut, villa ve dükkan yapılacak. Sosyal tesisleriyle, camisiyle, kültür merkeziyle, spor salonuyla, park ve bahçeleriyle çok güzel bir proje hayata geçireceğiz. Projenin detayları üzerinde Helmann şirketimizle çalışıyoruz. En kısa sürede temeli atmayı planlıyoruz. İmzalarımızı attık, bundan sonra süreci hızlandırıyoruz." Derepazarı Belediye Başkanı Metin, 1994 yılında belediye başkanı olduğunu anımsatarak, "Bu proje hep hayalimdi. Bunun temelini atıp bölgemizi görkemli hale getireceğiz. Rize'ye en yakın ilçeyiz. Buradaki dairelerin çok hızla satılacağı kanaatindeyiz. Herkes bunu bekliyor. Hak sahipleri bile artık evlerine bakım yapmıyor. Onlar da kentsel dönüşümü bekliyor." ifadelerini kullandı.