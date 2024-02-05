2024-02-05 14:15:00 Yıllarca yastık altı birikimi yapanlar dikkat! Kuyumcular artık geri almayacaklarını duyurdular! Bu altınlar elinizde patlamasın
Yastık altında biriktirilen altının değerlendirilmesi konusunda milyonlarca vatandaşa kötü haber. Kuyumcular artık belirli türdeki altınları geri almayacaklarını duyurdular. Bu karar, özellikle altın piyasasındaki 2023 yılındaki büyük artışın ardından alınmış gibi görünüyor. Gram altının yıl içinde 1000 TL'den başlayarak 2000 TL'ye yükselmesi, altın yatırımcılarının büyük kazanç elde ettiğini gösteriyor.