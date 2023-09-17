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Sağlık
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Yıllarca "sağlığa zararlı" deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

2023-09-17 14:01:13
Yıllarca “sağlığa zararlı” deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

Diyetisyenler ve uzmanlar yıllarca bu yiyeceklerden uzak durmaması söyleyerek bizi kandırmışlar! İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 'Yıllarca bizi korkuttular' diyerek isyan etti. Ezber bozan reçeteleriyle gündemden düşmeyen Canan Karatay, beynin gıdası besini açıkladı. Eğer onu çocuklarınıza yedirmezseniz kafası durur. Yıllarca sağlığa zararlı deyip yedirmemişlerdi! İşte Canan Karatay'ın beyin sağlığı için önerdiği mucizevi besin... İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan reçeteleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile dikkat çeken Canan Karatay "Yıllarca bizi kandırdılar" diyerek uyardı. Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı. Yıllarca zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk meğer faydaları saymakla bitmiyormuş. Onu yemezsek kafamız durur! Canan Hoca üstüne basa basa uyardı. Her gün mutlaka çocuklarınıza yedirin.

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Foto - Yıllarca "sağlığa zararlı" deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Bu besini yemezsek beynimizin duracağını ifade eden Karatay, "Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz, beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar" dedi. Çocukların mutlu olabilmesi için sağlıklı beslenmesi ve hareketli olması gerektiğini vurgulayan Karatay, çocuklara şeker verilmemesi gerektiğini, şekerin çocuklar için adeta zehir olduğunu dile getirdi. Çocuklara verilen şeker, çikolata, gofret ve mısır gevreği gibi birçok gıdanın ultra işlenmiş gıdalar olduğunu vurgulayan Canan Karatay, şunları söyledi:

#2
Foto - Yıllarca "sağlığa zararlı" deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

"Bu tür ürünleri hakikaten vücutları kaldıramıyor. Çocuklarımızın maalesef büyük çoğunluğu hasta. Gençlerimizin büyük çoğunluğu hasta. Bu ülkede 20 yaşındaki çocukların tiroit kanseri olmasını artık düşünmemiz lazım. Bunun bir milli politika olması lazım. Japonya'da çok önemli bir uygulama var. Bu uygulama örneğini bütün dünya uygulamaya başladı. Güney Kore'de uyguluyor. Bunları lütfen inceleyelim. Çocuklarımıza okullarda eğitim verilecek. Eğitimle beraber örnek yiyecekler verilecek. Japonya'da çocukların beslenme çantası yok. Okullarda yiyeceklerini kendileri hazırlıyor. Bulaşıklarını da yine kendileri yıkıyor."

#3
Foto - Yıllarca "sağlığa zararlı" deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

ŞEKERİN BEYNE ETKİLERİ NELER? 1- HAFIZAYI GELİŞTİRİR Kan şekerinin hızlıca yükselmesi aynı hızla düşmesine de neden olur bu da konsantrasyonu düşürür, bilişsel işlevlerin yavaşlamasına neden olur ve hafızayı olumsuz etkiler. Bazı araştırmalar, yüksek şeker tüketiminin beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu ve bunun hafıza ile ilgili sıkıntılara yol açtığını gösteriyor. Ancak 2017 yılında yapılan bir araştırma bize düşük glisemik indeksli diyet ile bu iltihaplanmanın kalıcı hasara neden olmayacağını gösterdi. 2015 yılında bir başka çalışma, şeker tüketimini azaltmak, omega-3 yağ asitleri ve kurkumin tüketmenin hafızayı geliştirdiğini gösterdi. Yani sağlıklı beslenmeye başlarsanız bir şeyleri düzeltmek için hala şansınız var.

#4
Foto - Yıllarca "sağlığa zararlı" deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

2- BİLİŞSEL İŞLEVLERİ GELİŞTİRİR Kan şekerinin yükselmesi kan damarlarına zarar verir ve öğrenme, hafıza, motor hızı ve diğer bilişsel işlevlerde sorunlara yol açar. Şeker hastası olmayan kişilerde bile yüksek şeker tüketimi olanlar bilişsel işlev testlerinde daha düşük puan alır. Ayrıca yine araştırmalar bize yüksek oranda şeker tüketiminin öğrenme için gerekli olan bir beyin kimyasalı olan, BDNF üretimini azalttığını gösteriyor. Demans ve demansın en yaygın türü olan Alzheimer da düşük BDNF seviyesi ile ilişkili. Bu yüzden bazı bilim insanları Alzheimer hastalığını, tip-3 diyabet olarak da adlandırıyor.

#5
Foto - Yıllarca "sağlığa zararlı" deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur

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