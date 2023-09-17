2023-09-17 14:01:13 Yıllarca “sağlığa zararlı” deyip yedirmemişlerdi! Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı: Onu yemezsek kafamız durur
Diyetisyenler ve uzmanlar yıllarca bu yiyeceklerden uzak durmaması söyleyerek bizi kandırmışlar! İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 'Yıllarca bizi korkuttular' diyerek isyan etti. Ezber bozan reçeteleriyle gündemden düşmeyen Canan Karatay, beynin gıdası besini açıkladı. Eğer onu çocuklarınıza yedirmezseniz kafası durur. Yıllarca sağlığa zararlı deyip yedirmemişlerdi! İşte Canan Karatay'ın beyin sağlığı için önerdiği mucizevi besin... İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan reçeteleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile dikkat çeken Canan Karatay "Yıllarca bizi kandırdılar" diyerek uyardı. Canan Karatay beynin gıdası besini açıkladı. Yıllarca zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk meğer faydaları saymakla bitmiyormuş. Onu yemezsek kafamız durur! Canan Hoca üstüne basa basa uyardı. Her gün mutlaka çocuklarınıza yedirin.