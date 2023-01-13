Yıllarca para biriktirdi! Saniyeler içinde 35 bin TL'den oldu

Başından geçenleri anlatan M.T. olayın bilinmeyenlerini anlattı. Kendisinin de Eskişehir'deki vatandaş gibi bahse konu telefonun aynısını satmak için ilana koyduğunu, bir süre sonra Ömer Aladağ isimli şahıs tarafından arandığını belirtti. Aladağ'ın, Eskişehir'de ilana konulan başkasına ait telefonu kendisininmiş gibi anlatıp, 'Eskişehir’de Kadın Doğum Uzmanıydım. Orada çalıştım, Antalya’ya tayinim çıktı. Tayin olurken de telefon bana hediye olarak verildi. Benim elimde seninkine benzer aynı telefon var, para konusunda üçe beşe bakmadan satacağım, daha uygun fiyattan satabilirim' dediğini söyledi. Dolandırıcının yönlendirmesi ile Eskişehir'de ilanı veren vatandaşın yanına gidip telefonu eline alıp inceledikten sonra parayı göndermeye ikna olduğundan bahseden mağdur vatandaş, incelediği telefonun başkasına ait olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını anlatan M.T., gerekli yerlere şikâyette bulunduğunu belirtti. Yıllardır biriktirdiği paranın saniyeler içinde yok olduğunu anlatan M.T., “Uygun bir fiyat teklif ettim, hemen kabul etti.