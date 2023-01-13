Yıllarca para biriktirdi! Saniyeler içinde 35 bin TL'den oldu

O kadar profesyonel ki ben eşimle görüşeyim sonra size tekrar döneyim gibi şeyler söyledi, yani o kadar profesyonelleştirmişler. Telefonu faturasıyla IMEI numarasıyla karşılaştırdım, malum telefon pahalı. Her şeyini kontrol ettim sonuçta telefon elimdeydi ve bir sıkıntı yoktu. Arkadaşa telefon ettim, ‘Ben bu telefonu alıyorum’ dedim. İBAN numarasını istedim ve bana İBAN numarasını gönderdi. Ben parayı attım ve o anda telefon kapandı. Benim numaramı engelledi hiçbir şekilde ulaşamadım. Hemen karakola gittim. Direkt savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok üzüldüm, yani parayı çok zor kazanıyoruz, insan emeklerini bu şekilde kaybediyor. Belki 2-3 yıldır biriktirdiğim para, bir anda gitti. Aynı şahıs 15 gün sonra tekrar aradı, aynı dolandırıcılığı tekrar yapmaya çalıştı. Ben bunun üzerine tekrar savcılığa gittim bir dilekçe ile tekrar şikâyette bulundum. Ne olur bilmiyorum, insanların kesinlikle ‘ben düşmem’ dememesi lazım. Ben de düşmem diyordum düştüm. Herkes dikkat etsin” ifadelerini kullandı.