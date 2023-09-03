2023-09-03 09:42:20 Yıllarca ağrılarımız için kullandık! Meğer en büyük zararı o veriyormuş! Uzmanlar uyardı: Artık uzak durun
Ağrılarımız için elimizin gittiği o şey meğerse daha büyük tehlike arz ediyormuş! Yıllarca çözüm için kullandık ama ne yazık ki çözüm değilmiş. Meğer en büyük zararı ondan alıyormuşuz… Birçok uzman üstüne basa basa uyarılarda bulundu. Bundan sonra daha dikkatli kullanın. Özellikle kas ağrıları için kullandığımız ve çözüm olarak gördüğümüz sıcak su torbaları aslında vücudumuza daha büyük zararlar veriyormuş. Uzmanlar ağrıların hafifletilmesi için kullanılan sıcak su torbalarına ilişkin çok önemli uyarılarda bulunuyor. Bunları okuduktan sonra daha temkinli davranacaksınız…