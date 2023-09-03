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Yıllarca ağrılarımız için kullandık! Meğer en büyük zararı o veriyormuş! Uzmanlar uyardı: Artık uzak durun

2023-09-03 09:42:20
Yıllarca ağrılarımız için kullandık! Meğer en büyük zararı o veriyormuş! Uzmanlar uyardı: Artık uzak durun

Ağrılarımız için elimizin gittiği o şey meğerse daha büyük tehlike arz ediyormuş! Yıllarca çözüm için kullandık ama ne yazık ki çözüm değilmiş. Meğer en büyük zararı ondan alıyormuşuz… Birçok uzman üstüne basa basa uyarılarda bulundu. Bundan sonra daha dikkatli kullanın. Özellikle kas ağrıları için kullandığımız ve çözüm olarak gördüğümüz sıcak su torbaları aslında vücudumuza daha büyük zararlar veriyormuş. Uzmanlar ağrıların hafifletilmesi için kullanılan sıcak su torbalarına ilişkin çok önemli uyarılarda bulunuyor. Bunları okuduktan sonra daha temkinli davranacaksınız…

#1
Foto - Yıllarca ağrılarımız için kullandık! Meğer en büyük zararı o veriyormuş! Uzmanlar uyardı: Artık uzak durun

Kas, karın ve kasık ağrıları için kullandığımız sıcak su torbaları birçok insanın ağrısını hafifletmeye yarıyor. Sıcak suyla doldurduğumuz ve suyun sıcaklığını bir süre koruyan bu torbalar, ilaçlar fayda etmeyince neredeyse herkesin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Özellikle de soğuk havalarda sıcak su torbaları vazgeçilmez olabiliyor. Ama doktorlar ağrıların nedenini bilmeden sıcak su torbası kullanmanın çok zararlı olduğunu söylüyor. Sıcak su torbalarının yanlış kullanılması sonucunda sağlığa ciddi zararlar verebileceğini söyleyen uzmanlar, her karın ağrısında sıcak su torbasına başvurulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü karın ağrısının sebebini bilmeden kullanmak ciddi tehlikelere yol açabiliyor. Örneğin karın ağrısı sandığınız o ağrılar apandisit ise sıcak su torbası iyi gelmek yerine tam tersine etki edip apandisiti patlatabiliyor.

#2
Foto - Yıllarca ağrılarımız için kullandık! Meğer en büyük zararı o veriyormuş! Uzmanlar uyardı: Artık uzak durun

Tamamen zararlı olmayan sıcak su torbaları, uzmanlara göre hamile olan kadınların bel, sırt ve kasık ağrıları için uygun şekillerde uzun olmayarak kullanılabilir. Lakin sürekli ve yanlı kullanmak düşüklere yol açabilir. Dolayısıyla sıcak su torbası kullanmadan önce özellikle hamilelerin doktorlarına danışmaları gerekiyor. Ağrılı bölgeye konulan sıcak su torbaları, eğer o bölgede enfeksiyon varsa dağılmasına ve ciddi sorunlara yol açmasına neden olabiliyor. Özellikle de diyabet hastalarının sıcak su torbası kullanımı doğru karşılanmıyor. Aynı şekilde nörolojik hastalıkları olan kişilerin de sıcak su torbası kullanması tavsiye edilmiyor. Bu tarz hastalığı olan insanlar hissizlik yaşadıkları için yanma ve tahriş olma durumunu hissedemiyorlar. Bu da daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Öte yandan safra kesesindeki taşlardan dolayı ortaya çıkan ağrılar içinde sıcak su torbası kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Çünkü sıcak su torbaları taşın büyümesine yol açabiliyor.

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