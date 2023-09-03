Yıllarca ağrılarımız için kullandık! Meğer en büyük zararı o veriyormuş! Uzmanlar uyardı: Artık uzak durun

Tamamen zararlı olmayan sıcak su torbaları, uzmanlara göre hamile olan kadınların bel, sırt ve kasık ağrıları için uygun şekillerde uzun olmayarak kullanılabilir. Lakin sürekli ve yanlı kullanmak düşüklere yol açabilir. Dolayısıyla sıcak su torbası kullanmadan önce özellikle hamilelerin doktorlarına danışmaları gerekiyor. Ağrılı bölgeye konulan sıcak su torbaları, eğer o bölgede enfeksiyon varsa dağılmasına ve ciddi sorunlara yol açmasına neden olabiliyor. Özellikle de diyabet hastalarının sıcak su torbası kullanımı doğru karşılanmıyor. Aynı şekilde nörolojik hastalıkları olan kişilerin de sıcak su torbası kullanması tavsiye edilmiyor. Bu tarz hastalığı olan insanlar hissizlik yaşadıkları için yanma ve tahriş olma durumunu hissedemiyorlar. Bu da daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Öte yandan safra kesesindeki taşlardan dolayı ortaya çıkan ağrılar içinde sıcak su torbası kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Çünkü sıcak su torbaları taşın büyümesine yol açabiliyor.