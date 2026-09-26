Suudların parasını değil Trabzonspor'un tutkusunu seçen Muhammed Salah Ronaldo ve Kane'i geçti

Salah geldiğinde Trabzonspor taraftarı sadece "bir isim" aldığını düşünüyordu... Ancak futboldan hâlâ zevk alan, daha yapacak çok şeyi olan; 34 yaşında olsa da en azından 2-3 sezon daha üst düzey futbol oynamak istediği için Suudların parasını değil Trabzonspor'un tutkusunu seçen Salah'ın kendilerine sunacaklarının farkında değillerdi.