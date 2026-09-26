Suudların parasını değil Trabzonspor'un tutkusunu seçen Muhammed Salah Ronaldo ve Kane'i geçti
Muhammed Salah fırtınası tüm hızıyla sürüyor.
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Muhammed Salah fırtınası tüm hızıyla sürüyor.
Milli takımları için maç başına en iyi gol ve asist ortalamasını yakalayan oyuncular arasında yapılan değerlendirmede Muhammed Salah beşinci sırada yer aldı. Haaland'ın ilk sırada yer aldığı listede Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı, millî takımıyla çıktığı 104 maçta 68 gol atıp 36 asist yaparak 0,86 ortalama ile beşinci sırada yer buldu.
Salah geldiğinde Trabzonspor taraftarı sadece "bir isim" aldığını düşünüyordu... Ancak futboldan hâlâ zevk alan, daha yapacak çok şeyi olan; 34 yaşında olsa da en azından 2-3 sezon daha üst düzey futbol oynamak istediği için Suudların parasını değil Trabzonspor'un tutkusunu seçen Salah'ın kendilerine sunacaklarının farkında değillerdi.
4-0'lık Galatasaray maçında hat-trick yapıp bir de üstüne asist yapan Salah'ın 21. yüzyılın olağanüstü oyuncuları listesinde Ronaldo ve Kane'i geride bırakması ise olayı başka bir seviyeye taşıdı.
Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış bir platform olan PopFoot, 21. yüzyılda millî takımları için maç başına en iyi gol ve asist ortalamasına sahip oyuncuların listesini açıkladı. Listede Mısırlı yıldız beşinci sırada yer aldı.
Norveçli Erling Haaland, maç başına ortalama 1,25 gol katkısıyla listenin zirvesinde yer aldı. Haaland, 69 uluslararası maçta 62 gol attı ve 7 asist yaptı. Brezilyalı Neymar, 140 uluslararası maçta 81 gol ve 59 asist yaparak 1,06 ortalama ile ikinci olurken Fransız Kylian Mbappé 104 maçta 66 gol ve 38 asist yaparak 0,98 ortalama ile üçüncü sırada yer aldı.
Lionel Messi, 190 uluslararası maçta 125 gol atıp 65 asist yaparak maç başına ortalama 0,92 gol katkısıyla dördüncü sırada yer aldı. Salah, Mısır millî takımıyla çıktığı 104 maçta 68 gol atıp 36 asist yaparak 0,86 ortalama ile beşinci sırada yer aldı.
İngiltere'den Harry Kane, 103 uluslararası maçta 85 gol ve 18 asist yaparak 0,85 ortalama ile altıncı sırada yer alırken Belçika'dan Romelu Lukaku 110 maçta 93 gol ve 17 asist yaparak 0,83 ortalama ile yedinci sırada, Hollanda'dan Memphis Depay ise 90 uluslararası maçta 55 gol ve 35 asist yaparak 0,80 ortalama ile sekizinci sırada yer aldı.
Portekizli Cristiano Ronaldo, 183 uluslararası maçta 146 gol ve 37 asist yaparak 0,79 ortalama ile dokuzuncu sırada yer alırken Belçikalı Kevin De Bruyne ise 89 maçta 38 gol ve 51 asist yaparak 0,72 ortalama ile ilk on listesini tamamladı.
Bu arada Angola millî takım oyuncusu Marsonne Sambo, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Mısır ile oynanacak maç öncesinde Salah'ı övmelere doyamadı: "Daha önce ona karşı hiç oynamadım ama yeğenlerimin PlayStation oynadığı maçları izlerken bu maçı hep hayal ederdim."
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