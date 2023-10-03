2023-10-03 14:08:10 Yıllar sonra ilk kez! Fenerbahçe’den müthiş istatistikler
Fenerbahçe, bu sezon hem hücumda hem de savunmada ortaya koyduğu başarılı performansla rakiplerine üstünlük sağladı. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna oturan ve takımda 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde performansıyla göz dolduruyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların alınan başarılı sonuçlardaki payı da oldukça yüksek. Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarıyla başlayan sarı-lacivertliler, 3 turda toplam 6 müsabakaya çıkarken, tüm maçları galibiyetle tamamladı. Grup aşamasında da ilk mücadelesini kazanan Fenerbahçe, bu organizasyonda mücadele ettiği 7. maçı da kayıpsız geçmiş oldu.