Yıllar sonra ilk kez! Fenerbahçe’den müthiş istatistikler

Süper Lig'de 14 yıl sonra Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Süper Lig'e de hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine devam etti. Gaziantep FK'yı mağlup ederek sezonun ilk maçında 3 puana ulaşan Kanarya, sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. Daha sonra Antalya ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor'u da mağlup eden Kanarya, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'a karşı da üstünlük sağlayarak ligde çıktığı 7 maçta 7 galibiyete ulaşıp 21 puan topladı. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonu sonrası ilk kez lig başında böyle bir seriye imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 14 resmi maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı. Kalesine duvar ördü Fenerbahçe, oynadığı maçlarda savunmasıyla da dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada kalesine 12 isabetli şut atılan sarı-lacivertliler, ağlarında yalnızca 3 gol gördü. Kanarya, son 3 lig maçında ise rakiplerine iki isabetli şut fırsatı tanıdı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında da 7 karşılaşmada 3 gol yedi. Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, 4 kez kaleyi korurken, İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic de 5'er kez görev aldı. 14 resmi maçta Fenerbahçe, 5'i Süper Lig olmak üzere 9 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.