Yıllar önce raflara kaldırılmıştı! Şimdi talep yağıyor

Nostalji yapmak isteyen insanların yanı sıra elektrik kesintisi yaşanan yerlerde ve yazlık bölgelerde bulunan vatandaşların da gaz lambası talebinin olduğunu ifade eden Madenoğlu, gaz yağının sivrisinekleri kaçırdığını belirtti. Sabit durulan kapalı alanlarda fener gibi alternatifler yerine gaz lambasının çok daha iyi bir seçenek olduğuna dikkat çeken esnaf Nejat Madenoğlu şunları söyledi: “Gaz yağını yazlık yerlerde kullandığınız zaman çıkardığı isten, dumandan dolayı sivrisinek gelmesini engelliyor ve bu bölgelerde çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Dolayısıyla gaz lambası tatil yerlerinde de çok kullanılan bir ürün. Oralarda sıkça elektrik kesintisi yaşandığı için zaten her vatandaşın evinde muhakkak bir gaz lambası oluyor. Bizde de köylerde, kırlarda ve bağlarda evi olanlar kullanıyor. Gaz lambasının yanı sıra denizci feneri dediğimiz fenerler kullanılıyor. Fenerleri her tarafa taşımak mümkün, sönmüyor ancak gaz lambaları öyle değil, belli bir yerde sabit kalmalı. Ev gibi yerlerde gaz lambasının kullanımı daha uygundur, daha uzun yanar. En basit şekilde herkesin kullanabileceği bir lamba tipidir, hiçbir sıkıntı oluşturmaz.”