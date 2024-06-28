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Spor
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Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

2024-06-28 12:50:08
Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya'da arayışlar sürerken, bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması beklenirken, Oosterwolde bombası patladı. Olası satışta belirlenen rekor bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

#3
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Kanarya'da arayışlar sürerken, bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.

#4
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması beklenirken, Oosterwolde bombası patladı. Olası satışta belirlenen rekor bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Geride bıraktığımız sezondaki performansıyla transferi gözdesi konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de dikkatleri üzerine çekti. Kadıoğlu için son olarak Bundesliga devi Borussia Dortmund harekete geçti.

#6
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe'nin yıldız sol bek için gelen 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını Alman devine bildirdi.

#7
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi 2026 yılına kadar sürecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği ise merak ediliyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Premier Lig ekibi Arsenal'in de listesinde olan yıldız futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmasını talep ettiği belirtili.

#8
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta boy gösterdi. Yıldız sol bek, bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

#9
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon müthiş bir performans gösteren Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor.

#10
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

İngiltere'den West Ham United ve Bournemouth'un yanı sıra İtalyan ekipleri Roma ve Napoli de Hollandalı futbolcunun peşini bırakmıyor. Avrupalı kulüplerin, genç oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin kapısını çaldığı öğrenildi.

#11
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Sabah'a göre; Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun olası satışından 25-30 milyon Euro bonservis bekliyor.

#12
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Hem sol bekte hem de defansın göbeğinde görev alabilen Oosterwolde Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre budu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

#13
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Bu arada forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Robert Levandowski için girişimlerini hızlandırdı.

#14
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

35 yaşındaki Barcelonalı futbolcunun maaşını çok yüksek bulan sarı-lacivertli yönetim, rakamı düşürmek için çalışıyor.

#15
Foto - Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

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