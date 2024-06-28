Yılın transfer gelişimi patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde... Peki şimdi ne olacak?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya'da arayışlar sürerken, bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması beklenirken, Oosterwolde bombası patladı. Olası satışta belirlenen rekor bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...