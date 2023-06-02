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Yılın son kardelenlerinden şölen

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Yılın son kardelenlerinden şölen

2023-06-02 10:53:35
Yılın son kardelenlerinden şölen

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlarda karların erimesi ile yılın son kardelenleri çiçek açmaya başladı.

#1
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda renk renk açan yılın son çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

Yüksek bölgelerde kar kütleleri kenarında çiçek açan kardelenler göz kamaştırdı.

#3
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

Doğa fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, ilçeye bağlı yüksek bölgelerde karların erimeye başladığını söyledi.

#4
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

Aynı zamanda Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan Gökçe, "Sürekli bölge bölge dolaşıyoruz.

#5
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

Yılın son çiçeklerini fotoğraflamak için yaylaya çıktık. Kardelenler ve diğer çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor’’ dedi.

#6
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

#7
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

#8
Foto - Yılın son kardelenlerinden şölen

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