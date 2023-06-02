2023-06-02 10:53:35 Yılın son kardelenlerinden şölen
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlarda karların erimesi ile yılın son kardelenleri çiçek açmaya başladı.
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlarda karların erimesi ile yılın son kardelenleri çiçek açmaya başladı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda renk renk açan yılın son çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yüksek bölgelerde kar kütleleri kenarında çiçek açan kardelenler göz kamaştırdı.
Doğa fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, ilçeye bağlı yüksek bölgelerde karların erimeye başladığını söyledi.
Aynı zamanda Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan Gökçe, "Sürekli bölge bölge dolaşıyoruz.
Yılın son çiçeklerini fotoğraflamak için yaylaya çıktık. Kardelenler ve diğer çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor’’ dedi.
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