CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Havzullah Tezcan ise tepki göstererek, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız. Mesela bu mezarlıkta yatan 30'a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" diye konuştu.