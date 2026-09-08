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CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı mezarlık ücretlerinde yaptığı yüzde 100’lük zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

#1
Foto - CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişikliğe gidildi.

#2
Foto - CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Buna göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.

#3
Foto - CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor.

#4
Foto - CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Geçen yıl metrekare fiyatı 7 bin TL olan mezar yerinin yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına gelirken, vatandaşlar fiyatın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından yüksek olduğunu belirtti.

#5
Foto - CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Mezar yeri ücretinin yüksek olduğunu belirten Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" dedi.

#6
Foto - CHP’li yönetimden fahiş zam! Adana’da artık ölmek bile pahalı

Fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Havzullah Tezcan ise tepki göstererek, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız. Mesela bu mezarlıkta yatan 30'a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" diye konuştu.

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