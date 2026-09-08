Tek bir satırı bile sızmamıştı! Hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek’in ifadesi çıktı! Dikkat çeken “26 taşınmaz” ve “Ahmet Gökçek” detayı

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı belgelerde Gökçek'e ait 2019 yılına ait dökümde 26 adet taşınmaz yer alıyordu. Bu taşınmazların arasında ev, arsa ve tarlalar bulunuyordu. Ağırel’e yanıt veren Gökçek, üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını iddia edip tapu kaydını açıklamıştı. Gökçek’e ifadesinde 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruldu. Gökçek'in bu soruya yanıtı ise, "Aldım, sattım" oldu. Saymaz yazısında taşınmazlarla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olan, ancak gerçekte kendisinin satın aldığı ve kullandığı bir taşınmazın olmadığını söylüyor. Aile üyelerinin sahip olduğu şirketler ve taşınmazlar soruluyor. Gökçek, çocukları adına kayıtlı şirket ve taşınmazları bilmiyormuş."