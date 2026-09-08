  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Ersoy'dan Gazze çağırısı: Müslüman Diasporların Filistin mücadelesini dünyaya anlatmada kritik rolü var Başkan Erdoğan ‘utanç verici’ demişti! Ecdat yadigarı kitapları kurtaran isim konuştu İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru! Osimhen'siz Sporting Lizbon yıkılabilecek mi? Tüm taraftarlar Çarşamba'yı bekliyor sabırsızlıkla... Emine Erdoğan'dan 'Dünya Okuma Yazma Günü' paylaşımı: Sayısız hayatı değiştirdik Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak? Ortaya çıktı: Tüm rakamlar O'nu işaret ediyor... Trabzonspor'a 2.05'lik hoca
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!

Samsung, 6,7 inç ekranı, 5.000 mAh bataryası ve 6 yıllık güncelleme garantisiyle öne çıkan bütçe dostu yeni akıllı telefonu Galaxy A07s modelini satışa sundu.

#1
Foto - Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Galaxy A07s'i Levant pazarında sessiz sedasız kullanıcıların beğenisine sundu. Ağustos ayında sızıntılarla gündeme gelen telefon, Ürdün'de siyah, yeşil ve açık mor renk alternatifleriyle raflardaki yerini aldı. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.

#2
Foto - Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!

MEDIATEK G99+ İŞLEMCİ VE 90HZ GENİŞ EKRAN Gücünü 6 nanometre mimarili sekiz çekirdekli MediaTek G99+ yonga setinden alan model, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama alanı vadediyor. Telefonun ön yüzünde ise akıcı bir görsel deneyim sunan 90Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor.

#3
Foto - Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!

Fotoğraf tarafında 50 MP ana arka kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken, ön panelde 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası görev yapıyor. Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon, tam 6 yıl boyunca düzenli işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

#4
Foto - Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!

Gövdesinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya barındıran modelde, IP54 suya ve toza dayanıklılık derecesi ile yan tarafa entegre parmak izi okuyucusu yer alıyor. Cihaz ayrıca microSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi ve USB Type-C bağlantı desteğiyle günlük kullanım pratikliğini artırıyor. Telefonun satış fiyatı ise 167 dolar olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü
Dünya

Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü

Hindistan’ın başkenti Delhi’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını..
O ilimizde ekmeğe 3 lira zam
Ekonomi

O ilimizde ekmeğe 3 lira zam

Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 3 lira zamlanarak 15 liradan 18 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi kent genelinde uygulanmaya başlandı..
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!
Gündem

Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!

Seksenler dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde vefat etmesi sevenlerini derin bir hüzne bo..
Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’
Gündem

Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadesini aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için sol medyanın “İhaleleri de inc..
Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı
Dünya

Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı

İtalya Başbakanı Meloni, Schengen Bölgesi’nin korunmasının Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını güvence altına almasına bağlı olduğunu söyledi..
İBB’de Nuri Aslan kararını verdi! Özgür mü Kılıçdaroğlu mu?
Gündem

İBB’de Nuri Aslan kararını verdi! Özgür mü Kılıçdaroğlu mu?

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın CHP yönetimiyle gerçekleştirdiği temaslarda dikkat çeken bir tavır sergilediği öğrenildi. CHP Sözcüsü Müslim ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23