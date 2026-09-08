Samsung yaptı yapacağını: Uygun fiyatlı A07s satışa çıktı!
Samsung, 6,7 inç ekranı, 5.000 mAh bataryası ve 6 yıllık güncelleme garantisiyle öne çıkan bütçe dostu yeni akıllı telefonu Galaxy A07s modelini satışa sundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Samsung, 6,7 inç ekranı, 5.000 mAh bataryası ve 6 yıllık güncelleme garantisiyle öne çıkan bütçe dostu yeni akıllı telefonu Galaxy A07s modelini satışa sundu.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Galaxy A07s'i Levant pazarında sessiz sedasız kullanıcıların beğenisine sundu. Ağustos ayında sızıntılarla gündeme gelen telefon, Ürdün'de siyah, yeşil ve açık mor renk alternatifleriyle raflardaki yerini aldı. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.
MEDIATEK G99+ İŞLEMCİ VE 90HZ GENİŞ EKRAN Gücünü 6 nanometre mimarili sekiz çekirdekli MediaTek G99+ yonga setinden alan model, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama alanı vadediyor. Telefonun ön yüzünde ise akıcı bir görsel deneyim sunan 90Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor.
Fotoğraf tarafında 50 MP ana arka kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken, ön panelde 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası görev yapıyor. Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon, tam 6 yıl boyunca düzenli işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.
Gövdesinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya barındıran modelde, IP54 suya ve toza dayanıklılık derecesi ile yan tarafa entegre parmak izi okuyucusu yer alıyor. Cihaz ayrıca microSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi ve USB Type-C bağlantı desteğiyle günlük kullanım pratikliğini artırıyor. Telefonun satış fiyatı ise 167 dolar olarak açıklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23