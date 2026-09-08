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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği tarihi destek paketi Resmi Gazete’de yayımlanırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı müjdeli haberi duyurdu. Stratejik ürünleri koruyan, aile işletmelerini güçlendiren ve verimliliği merkeze alan yeni modelle tarıma nefes aldırdıklarını belirten Bakan Yumaklı, "‘Üreten Türkiye’nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her şartta desteklemeye devam edeceğiz" diyerek tarladaki emektarların sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.

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Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

Yerli ve milli üretimi şahlandırmak, gıda arz güvenliğini teminat altına almak için düğmeye basan Hükümet, çiftçiyi ve besiciyi sevindiren devasa destek paketini hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Stratejik ürünlerimizi koruyan, aile işletmelerimizi güçlendiren ve verimliliği merkeze alan bu destekleme modeliyle ‘Üreten Türkiye’nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her şartta desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

#2
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

Hayvansal üretimde 2026 yılı, bitkisel üretimde 2027 üretim yılı için destek tutarları Resmi Gazete’de yayımlandı. Diğer yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği, bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesine yönelik, 2026 yılı için bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi. Yeni düzenlemelerle bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanda destekler artırıldı.

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Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

BİTKİSEL ÜRETİMDE DESTEK KATSAYISI ARTIRILDI: ‘2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ kapsamında, 2026 üretim yılı uygulamaları için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri, 367 lira olarak güncellendi. Böylece 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değeri yüzde 50,4 artmış oldu. 2027 üretim yılı desteklemeleri için ise; destek katsayı değeri 442 liraya çıkarıldı. Ürün bazında en yüksek artış ise mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Planlama kapsamında yer alan mercimek ve nohut ürünlerinde planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici temel ve planlı üretim desteği olarak 2026 üretim yılı için dekara 734 lira destek alırken, 2027 üretim yılı için dekara bin 326 lira destek alacak. Üretim planlaması kapsamına giren ürünlerden buğday, arpa ve mısırda, temel destek ve planlı üretim desteği toplamı 2026 üretim yılı için 806 lira olarak belirlenmişken, bu rakam 954 lira olarak güncellendi. 2027 üretim yılı içinse bu tutar bin 149 liraya yükseltildi.

#4
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada ise 2026 üretim yılı için temel destek ve planlama desteği toplamı 930 lirayken bin 101 lira olarak güncellendi. 2027 üretim yılında bu tutar 1.326 liraya çıktı. Pamukta ise 1.395 TL olan tutar 1.652 TL olarak güncellenirken, 2027 için 1.989 TL oldu. Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 lira olarak güncellendi, 2027 içinse 884 lira olarak belirlendi. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de önemli artışlar yapıldı. Buna göre 2027 üretim yılında sertifikalı tohum kullanımında dekar başına destek; soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıktı. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.

#5
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE YÜZDE 43’E VARAN ARTIŞ: ‘2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ kapsamında da 2026 yılı uygulamalarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri artırıldı. Karara göre, büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına buzağı temel desteği bin 400 liradan 2 bin liraya, malak desteği ise 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bu desteklerdeki artış oranı yüzde 43 oldu. Küçükbaş hayvancılıkta ise hayvan başına kuzu ve oğlak temel desteği yüzde 43 artırılarak 300 liradan 430 liraya yükseltildi. Çoban desteği de yüzde 43 artırılarak 81 bin liradan 116 bin 100 liraya çıkarıldı.

#6
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

ARICILIK, İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİK ÜRETİMİ İÇİN DESTEKLER DE ARTIRILDI: Karar kapsamında, arıcılık desteğinde, üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 140 liradan 250 liraya yükseltildi. Örgüt üyesi olmayan üreticiler için ise temel destek tutarı ise kovan başına 100 liradan 200 liraya çıkarıldı. İpek böceği temel desteği yüzde 36 artırılarak kilogram başına bin 100 liradan bin 500 liraya yükseltildi. Tiftik üretimi temel desteği ise yüzde 38 artırılarak kilogram başına 160 liradan 220 liraya çıkarıldı.

#7
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

GEBE HAYVANLARDA YAVRU KAYIPLARINA YÖNELİK DESTEKLERDE YENİ DÖNEM: Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, atık desteğinin kapsamı genişletildi ve verilen desteklerde yüzde 100 artış yapıldı. Buna göre, gebe hayvanlarda, Bakanlık tarafından uygulanan programlı aşılar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları için ödenen desteğin kapsamına, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dâhil edildi. Buzağı/malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu/oğlak başına verilen destek ise 4 bin liraya çıkarıldı.

#8
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

ÜRETİCİLERE İLAVE DESTEKLER: Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, bazı üretim alanlarında ilave destekler de sağlanacak. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamındaki hayvanlarda, etçi ırk sperma ile yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılar için ilave bin Türk Lirası/baş destek verilecek. Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklar için ilave 215 Türk Lirası/baş, ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ise ilave 860 Türk Lirası/baş destek sağlanacak. Tam izole bölgelerde koruma altına alınan arı gen kaynaklarını tampon koruma bölgesinde muhafaza eden üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına ilave 75 lira, üye olmayanlara ilave 60 lira destek verilecek. Çiğ süt desteği kapsamında ise ürettikleri sütü, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumluları aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilere temel desteğe ilave destek sağlanacak.

#9
Foto - Hayvansal ve bitkisel üretime destekler arttı: Devlet her şartta çiftçinin yanında

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEKLERİ DE ARTIRILDI: Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen artışlar yapıldı. Hayvan gen kaynakları için verilen birim destek tutarları da bir önceki yıla göre yüzde 60 artırıldı. "Üreten Türkiye’nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her şartta desteklemeye devam edeceğiz" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete’deki kararlarla ilgili, sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarımsal üretimimizi artırmak ve gıda arz güvenliğimizi güvence altında tutmak için hazırladığımız bitkisel ve hayvansal üretimde destekleme tutarlarını artıran kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesine yönelik, bitkisel üretimde 2026 üretim yılı için daha önce açıklanan temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi. Tarımsal Üretim Planlaması ile desteklerimizi 3 yıllık dönemler halinde, üretim sezonundan önce açıklayarak ve her yıl güncelleyerek, üreticimize ‘planlı ve öngörülebilir’ bir tarım vizyonu sunuyoruz. Hayvancılık Yol Haritamızı merkeze alan destekleme modelimizle büyükbaştan, küçükbaşa; arıcılıktan, balıkçılığa kadar kapsayıcı şekilde üreticimizin yanında oluyoruz. Stratejik ürünlerimizi koruyan, aile işletmelerimizi güçlendiren ve verimliliği merkeze alan bu destekleme modeliyle ‘Üreten Türkiye’nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her şartta desteklemeye devam edeceğiz. Tarladan sofraya emeği geçen tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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Yorumlar

hasan

daha çok arkasına geçmiş gibi sanki

Gübzeyçe

Açıkkanan desteklerden memnunuz. Teşekkür ediyoruz.
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