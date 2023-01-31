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Yaşam
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Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

2023-01-31 11:16:37
Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

Tortum Şelalesi ve Yedi Göller kar yağışının altında dronla görüntülendi.

#1
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan turizm alanları kar yağışı ile muhteşem manzarayla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Tortum Gölü ortasında bulunan Yarım Ada ve Yedi Göller yılın ilk karıyla buluştu.

#3
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

Dron ile görüntülenen turizm alanlarında kar ve sis manzaralı görüntü adeta nefes kesti.

#4
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

#5
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

#6
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

#7
Foto - Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!

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