2023-01-31 11:16:37 Yılın ilk kar yağışı nefes kesti!
Tortum Şelalesi ve Yedi Göller kar yağışının altında dronla görüntülendi.
Tortum Şelalesi ve Yedi Göller kar yağışının altında dronla görüntülendi.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan turizm alanları kar yağışı ile muhteşem manzarayla dikkat çekiyor.
Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Tortum Gölü ortasında bulunan Yarım Ada ve Yedi Göller yılın ilk karıyla buluştu.
Dron ile görüntülenen turizm alanlarında kar ve sis manzaralı görüntü adeta nefes kesti.
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