2020-09-14 12:00:36 Yıldız Tilbe'nin konserinde tepki çeken görüntüler
Şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil TOpuzlu Açık Hava Tiyatosu'nda sahneye çıktı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil TOpuzlu Açık Hava Tiyatosu'nda sahneye çıktı.
Ülkemizde koronavirüs vakaları artış gösterirken Tilbe'nin sahne aldığı 4 bin 532 kişi kapasiteli mekanda koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun oturmadıkları görüldü. Tilbe ise konserinde insanların sosyal mesafesiz oturmasına ilişkin " Önemli olan burada gecelerin güzel geçmesi ve insanların eğlenmesi" dedi.
Tilbe'nin bu açıklamaları ve medyaya yansıya bu görüntüler, vatandaşların tepkisi çekti. Vatandaşlar, herkes gibi Yıldız Tilbe'nin de Kovid-19 kurallarına uyması gerektiğini belirterek, insanların dip dibe oturtulmasına tepki gösterdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23