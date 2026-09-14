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Ekonomi
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Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

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Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

Yıldız Holding'den önemli bir hamle geldi. Gelişme Bor Şeker'in KAP bildirimiyle ortaya çıktı. Ünlü holding bünyesindeki firmayı 50 milyon dolara Bor Şeker'e sattı.

#1
Foto - Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

Bor Şeker, Yıldız Holding’den Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.’nin (Ada Şeker) yüzde 99,584 oranındaki payını 50 milyon dolar karşılığında devraldı. Pay devri, gerekli Rekabet Kurulu onayının ardından 9 Eylül 2026’da tamamlandı.

#2
Foto - Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre devralınan payların nominal değeri 302 milyon 219 bin 718,33 TL olurken, işlem sonucunda Bor Şeker’in Ada Şeker’deki payı yüzde 99,6’ya, oy hakkı ise yüzde 99,7’ye yükseldi.

#3
Foto - Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

Satın almanın Bor Şeker açısından en önemli sonuçlarından biri üretim kotasında yaşandı. İşlem öncesinde Türkiye’nin toplam şeker üretim kotasından yüzde 2,5 pay alan şirketin kotası, Ada Şeker’in devriyle yüzde 5’e yükseldi. Bor Şeker, bu artışla kamu ve kooperatif şirketlerinin ardından Türkiye’nin en yüksek şeker üretim kotasına sahip şirketi olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

Bor Şeker ile Yıldız Holding arasındaki görüşmeler Mart 2026’da başladı. Taraflar 21 Nisan’da nihai pay alım satım sözleşmesini imzalarken, Rekabet Kurulu başvurusu 22 Nisan’da yapıldı ve gerekli onay 30 Nisan’da alındı. Böylece yaklaşık altı aylık sürecin ardından Ada Şeker’in yüzde 99,584’lük payı 9 Eylül’de Bor Şeker’e geçti.

#5
Foto - Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

KAP açıklamasında, 50 milyon dolarlık satın alma bedelinin pazarlık yöntemiyle belirlendiği ve işlem kapsamında değerleme raporu hazırlanmadığı belirtildi. Şirket, rapor düzenlenmesinin mevzuat kapsamında zorunlu olmadığını bildirdi.

#6
Foto - Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı

İşlem bedelinin Bor Şeker’in son finansal tablolarındaki aktif toplamına oranı yüzde 25,8, yıllık hasılatına oranı ise yüzde 46,1 olarak açıklandı. Satın almayla birlikte Bor Şeker, Türkiye şeker sektöründeki üretim kotasını iki katına çıkararak sektördeki konumunu güçlendirmiş oldu.

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