  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK adını değiştirdi! İşte yeni isimleri Büyükçekmece’de 300 milyonluk vurgun! İmamoğlu yöntemi ile malı götürmüşler Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili Türkiye'nin yeni silahı dünyayı salladı: 'Kıyamet canavarı, istihbaratlar uykusuz kalacak' diyerek duyurdular Başkentte AVM’de yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Vestel'de olmayacak şey oldu: Zorlu kara kara düşünmeye başladı Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı Altın fiyatlarında toparlanma! Sözde birbiriyle savaşanlar her tuşa basıyor Hedefleri Suriye Trump’ın Hürmüz kararı piyasaları allak bullak etti! Düşüş öyle böyle değil
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

Türkiye'nin 6 bin kilometreye varan kıtalararası füzesi Yıldırımhan İsrail'de kısa süede gündem oldu. İsrail basını yeni füzenin kendilerine bir mesaj olduğunu kaydetti.

1
#1
Foto - Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı son adım olan 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze Yıldırımhan, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli i24 televizyon kanalında yapılan yayında, söz konusu füzenin özellikleri ve bölgesel dengelere olası etkileri detaylı şekilde analiz edildi.

#2
Foto - Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

Haber bülteninin açılışında Orta Doğu'daki silahlanma yarışına dikkat çeken sunucu, "Türkiye bu akşam, yerli üretim, 6 bin kilometre menzilli yeni bir balistik füzeyi görücüye çıkardı." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

Sunucunun, bu gövde gösterisinin İsrail'e bir mesaj olup olmadığını sorması üzerine söz alan i24 muhabiri Amichai Stein, "Muhtemelen, bu İsrail'in gözünden kaçmaması için yapıldı." dedi. Türkiye'nin son yıllarda kısa menzilli füze geliştirmeyi hızlandırdığını anlatan Stein, şunları kaydetti:

#4
Foto - Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

"Yani 2 bin kilometreye kadar olanları hızlandırdı, denemeleri de zaten gördük. Daha önce gördüklerimiz bunlardı. Ancak bugün Türkiye ilk kez kıtalararası bir balistik füzeyi, 6 bin kilometre menzilli bir füzeyi ifşa ediyor."

#5
Foto - Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

Görüntülerin Türkiye'nin bu füzeyi ilk kez sergilediği anlar olduğunun altını çizen Stein, konuya "Bu, Türkiye'nin yetkinlikleri açısından gerçekten çok ciddi bir seviye artışı." sözleriyle işaret etti. Türk füze endüstrisinin gelişimine ve bölgesel stratejilere vurgu yapan Stein, "Şunu da belirtmek gerekir. Bu füze endüstrisi hikayesi, aynı zamanda İsrail'in İran karşısında yaptıklarından aldıkları bir derstir. İran'ın İsrail'i caydırma gücünün balistik füzelerden geçtiğini görüyorlar. Bu yüzden Türkiye bu endüstriyi geliştiriyor ve üretim hızını artırıyor." diye konuştu.

#6
Foto - Yıldırımhan ülkeyi ayağa kaldırdı: 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna değinen Stein, "Erdoğan bunu Türkiye'yi bir süper güç yapmak için zorunlu görüyor. İşte bu yüzden bugün 6 bin kilometrelik bu balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu. Henüz bir test veya kanıt görmemiş olsalar da Türkiye'nin ilk kez kıtalararası bir balistik füzenin fotoğraflarını paylaştığını belirten Stein, "6 bin kilometre menzil, Türk füze endüstrisi gördüğümüz kadarıyla kapasitesini ve üretimini her geçen gün daha da artırıyor. Türk füze endüstrisinin ulaştığı bu boyutu bugün burada izliyoruz Türk füze sanayisi kesinlikle uçuşa geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

MAŞAALLAH. ALLAH C.C YAPANLARDAN YAPTIRANLARDAN RAZI OLSUN. ELLERİ DERT GÖRMESİN....

Abdullah kul

Göstermeyin bırakın saldırsın sonra itraili haritadan silin iranı örnek alın adamlar sürekli sürpriz bir silah çıkarıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması
Gündem

Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken ..
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi
Dünya

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'ın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından güvenlik görevlil..
Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!
Gündem

Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!

Bosch’un Avrupa’da ‘kalabalık aile’, Türkiye’de ise ‘köpek anneliği’ vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak ..
BAE'ye füze ve İHA yağmuru
Dünya

BAE'ye füze ve İHA yağmuru

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bugün 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İran, 28 Şubat'ta ABD ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23