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Hayat-Aktüel
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Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

2022-10-15 16:03:46
Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Adana-Kozan'da yıldırımın isabet etmesi sonucu bir camide hasar oluştu.

#1
Foto - Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Bucak Mahallesi'ndeki camiye, öğle namazının kılınmasından yaklaşık 20 dakika sonra yıldırım isabet etti.

#2
Foto - Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Bunun üzerine caminin elektrik tesisatı ve ses sistemi zarar gördü, kapı ve pencereleri de kırıldı.

#3
Foto - Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası imam Erkan Yılmaz ve muhtar Mahmut Divaroğlu, camide incelemede bulundu.

#4
Foto - Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Muhtar Divaroğlu, gazetecilere, minaredeki paratonerin de zarar gördüğünü belirterek, "Buraya tıpkı bomba düşmüş gibi bir durum var." ifadelerini kullandı.

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