Yeniakit Publisher
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia

"Aishe" sahne adıyla tanınan genç rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti. Kardeşi haberi sosyal medyadan duyururken, ölümüne dair korkunç bir ihmal iddiasını ortaya attı.

Foto - Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia

Müzik dünyasında "Aishe" sahne adıyla tanınan genç rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı hedefleyen genç sanatçının ani ölümüne ilişkin kardeşinden şok iddialar geldi. Ayşe'yi ölüme götüren süreç kulak iltihabı ile başlamış.

Foto - Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia

Genç sanatçının vefatına dair ilk acı haber, kendisine ait olan ve onaylı "aishesong" kullanıcı adlı resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Tuğçe Ayşe Güler'in sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan kardeşi, vefat haberini şu kısa ve üzücü sözlerle kamuoyuna duyurdu: "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağolsun." Genç yaşta gelen bu ani ölümün sebebine ilişkin rapçinin kardeşinden ihmal iddiası geldi. Kardeşinin dediğine göre süreç kulak iltihabı kapması ve yüz felci geçirmesi ile başladı.

Foto - Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia

Sosyal medya hesabından sürece dair paylaşım yapan kardeşi şunları aktardı: "Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. Genç yaşta gelen bu ani ölümün ardından, müzikseverler ve sanatçının takipçileri ölüm nedenini araştırmaya başladı. Ancak genç rapçinin ani ölüm sebebi hakkında aile veya resmi makamlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada spekülasyonlara yol açan iddialara karşın, ölümün arkasındaki nedene dair netleşmiş bir detay bulunmuyor. Ben en başından beri "behçet" dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiç bir şey yapılmadı. Bizi kandırarak süreci iletlettiler, romotoloji ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti."

