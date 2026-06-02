Bilim dünyası bu sorunun yanıtını arıyor: Hantavirüs gemide nasıl yayıldı?

Fransa'daki Pasteur Enstitüsü bilim insanları virüsün genetik haritasını çıkardı ve Güney Amerika'da halihazırda var olan "Andes" varyantı ile eşleştiğini belirledi. Araştırmacılar virüsün daha bulaşıcı ya da daha tehlikeli hale geldiğine dair yeni bir mutasyon bulamadı. Hantavirüse karşı henüz bir aşı veya özel bir ilaç tedavisi bulunmadığı için en etkili korunma yönteminin hijyen ve temasın önlenmesi olduğu belirtiliyor.