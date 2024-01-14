Yılda 250 milyon TL tasarruf

Enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmanın yanı sıra kentteki toprak, hava, su kirliliğini minimuma indirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye’nin en büyük GES projesine imza atıyor. Projenin kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla 4 yılda kendini amorti edeceği belirtildi. Kurulum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği 850 dönüm büyüklüğündeki arazide gerçekleştirilen projede üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak 121 enerji nakil hattı direği dikilirken, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekildi. Doğru akım altyapı borulama işlemi yapılan proje kapsamında alana dağıtılan 125 bin 901 adet güneş panelinin montaj çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, 4 beton santrali, asfalt üretim tesisi, Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi, Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası başta olmak üzere çok sayıda tesisin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES Projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak. Proje kapsamında 22 Şubat 2023’de yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmalar Haziran 2023’de başlamıştı.