2022-10-05 15:57:19 Yıl sonu gerçekleşebilir! Türk savunma sanayinde müthiş hedef
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Savunma sanayi şirketlerinden KOBİ’lere, üniversitelere, tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan fuar, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacak. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak.