Yıl sonu gerçekleşebilir! Türk savunma sanayinde müthiş hedef

2021 yılında fuarın hibrit olarak düzenlendiğini hatırlatan Keleş, "2021 yılında önce fiziki sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ’ler oldular. Büyük firmalar KOBİ’lerle ilişki geliştirmeye yoğunlaştılar. 481 firma bu fuara katıldı. 4 salonda fuarı icra ettik. Savunma sanayi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçları değişti. Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Türkiye mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları Türkiye’ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz. Yabancılar bizim firmalarımız ile iş geliştirsinler diye gelsinler istiyoruz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler. Keleş, SAHA İstanbul Milli Uzay Komitesi’nin Dünya Uzay Federasyonu’na kabul edildiğini aktardı. Keleş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da savunma sanayi alanındaki ihtiyaçları artırdığını söyledi. Keleş, "Türkiye’nin savunma sanayi alanında geliştirdiği yetenekler ön plana çıktı. Önemli olan bu ekosistemi geliştirmek, biz bu ekosistemi geliştirdik. Türkiye savunma sanayi alanında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Şu anda Türkiye’nin elinde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Fuarda bu ürünler tüm dünyaya tanıtılacak. Fuarda özellikle insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak" ifadelerini kullandı.