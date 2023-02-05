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Yaşam
13
Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

2023-02-05 16:59:57
Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

#1
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

İşte valiliklerin yaptığı açıklamaya göre okulların tatil edildiği iller:

#2
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

GAZİANTEP Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi. Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

DİYARBAKIR Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi. Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.

#4
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

SİVAS Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

#5
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

BİNGÖL Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#6
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

MUŞ Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#7
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu kapanırken, okullar ise 2 gün tatil edildi.

#8
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

#10
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

ADIYAMAN Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personellerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

#11
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

TUNCELİ Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#12
Foto - Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

MUĞLA Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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