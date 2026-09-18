Yetkili isim 'bu kent potansiyelinin çok gerisinde' dedi: Türkiye'nin o ili savunma sanayi üssüne çevriliyor

Denizli’nin Savunma Sanayii alanında hevesli olduğunu ve yıllardır bu alanda alt yapı çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bugün burada, Denizli'nin geleceği açısından üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir konuyu ele almak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafe hepiniz için gurur kaynağı. Denizli'nin bu alana yönelmesinin arkasında güçlü bir üretim gücü var. Bu şehir bugüne kadar kendi girişimci ruhuyla, kendi azmiyle, üretimiyle büyüdü. Bugün tekstilden kabloya, makineden metallere, doğal taştan gıdaya uzanan çok sektörlü bir sanayi yapısına sahibiz. Teknoloji seviyemizi yükseltmemiz ve katma değeri daha yüksek alanlarda daha fazla yer almamız gerekiyor. Orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin Denizli ihracatındaki payı yüzde 63,5 iken yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise hala binde 1 civarında. Savunma ve Havacılık Sanayii'ne bakış açımız da buradan doğuyor. Sanayideki sıkıntılarımız belli; artan üretim maliyetleri, dışarıda daralan talep ve özellikle enerji fiyatlarındaki volatilite sebebiyle rekabet etmekte zorlanıyoruz. Bizler de artık bu şehir için daha katma değerli, daha karlı, daha sürdürülebilir alanları gündemimize almamız gerekiyor. Bu amaçla 2023 yılından bu yana istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Bugün ise bunun çok daha güçlü bir adımını atıyoruz. Öğleden sonraki programda 80'i aşkın Denizlili firmamız ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TEİ, TUSAŞ, STM ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Bugünkü görüşmelerle birlikte Denizli'de kalıcı bir savunma sanayii yatırımı oluşturma hedefimizde de ilerliyoruz. Bu çerçevede üzerinde durduğumuz başlıklardan biri titanyum halita ve yarı mamul üretimi.