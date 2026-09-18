  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süper Lig devi Beşiktaş Marsilya'yı dağıttı, Ahmet Çakar'ın aklına bakın ne geldi! 13 yaşındaki çocuğun sıra dışı yöntemi: Portakal kullanılmış! Yıllarca çöpe attık, meğer çoğu kişi değerinden habersiz Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı! Tarih belli oldu! İhya edilen Edirne Mevlevihanesi yeniden hizmete açılacak Yetkili isim 'bu kent potansiyelinin çok gerisinde' dedi: Türkiye'nin o ili savunma sanayi üssüne çevriliyor Kamerunlu oyuncu için düğmeye basılacak: Fenerbahçe'de sürpriz isim: Mahamadou Nagida Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki... Neler yaptığını duyunca şaşıracaksınız! Yüzde 97 engellinin azim hikayesi Gün sayıyordu Fenerbahçe'de ve... Tedesco Kadıköy'ü bekliyor: Haber gelir mi? Türkiye almak için gün sayıyordu: Eurofighter savaş uçağı vuruldu
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Dünyadaki manyezit rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'si Türkiye'de bulunuyor. Türkiye stratejik ürün için flaş bir hamleye imza atarak dünya devlerine kafa tutmaya başladı.

#1
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

KÜMAŞ Genel Müdürü Atilla Adem Aydın, rezerv güçlerini AR-GE, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı üretim modeliyle birleştirerek, küresel pazarlarda rekabet gücüne dönüştürdüklerini belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya kripto kristalin manyezit rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip OYAK şirketlerinden KÜMAŞ, yüksek katma değerli ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

#2
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Demir çelikten çimentoya, camdan refrakter sanayisine kadar pek çok temel sektörün üretim süreçlerinde yer alan manyezit, şirketin müşteri odaklı üretim ve sürdürülebilirlik modeliyle işleniyor.

#3
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, rezerv güçlerini AR-GE, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı üretim modeliyle birleştirdiklerini ve doğal kaynak avantajlarını küresel pazarlarda rekabet gücüne dönüştürdüklerini belirtti.

#4
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

AR-GE'yi üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini, böylece yalnızca yeni ürünler geliştirmekle kalmayıp üretim süreçlerini de sürekli iyileştirdiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti: "KÜMAŞ Manyezit Sanayi, üretim modelini madencilikten nihai ürüne kadar uzanan entegre yapısı üzerinde inşa ediyor. Bu yapı şirkete kalite, maliyet yönetimi ve tedarik güvenliği açısından rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. KÜMAŞ'ın dünya kripto kristalin manyezit rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip olması, sadece şirket için değil, Türkiye için de stratejik bir avantaj. Manyezit demir çelik, çimento ve cam gibi temel sanayi sektörlerinin kritik ham maddelerinden biri. Bu rezerv gücü, ülkemizin küresel rekabetçiliğini artırırken, kritik ham maddelerde dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlıyor. En büyük gücümüz, sahip olduğumuz doğal kaynağı entegre üretim altyapımız sayesinde yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmemiz."

#5
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Aydın, ocaklarından çıkardıkları cevheri sinter, kalsine ve fused manyezit ile refrakter ürünlere dönüştürdüklerini, üretim süreçlerini tek çatı altında yönetmeleri sayesinde kalite, verimlilik ve tedarik güvenliği açısından önemli avantajlar elde ettiklerini aktardı.

#6
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Şirketin üretim kapasitesiyle yurt içi ihtiyacı karşıladığını, refrakter ve magnezyum oksit (MgO) bazlı ürünleriyle de ithal ikameye katkı verdiğini belirten Aydın, ihracatla Türkiye'ye önemli ölçüde katma değer ve döviz girdisi sağladıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "KÜMAŞ manyezit rezerv gücü, entegre üretim modeli, yüksek katma değeri üretimi ve ihracattaki güçlü duruşuyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Dünyanın önde gelen çelik ve çimento üreticileri arasında yer alan Türkiye, şirketimize güçlü bir iç pazar, ürün geliştirme ve saha doğrulama imkanı sunuyor. Ülkemiz zaten bizim için önemli bir referans. Bu sayede ürünlerimizi müşteri ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyor ve rekabet gücümüzü artırıyoruz."

#7
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Aydın, küresel pazarda Çin, Hindistan ve Avrupa merkezli üreticilerle rekabet ettiklerine değinerek, söz konusu rekabette KÜMAŞ'ı öne çıkaran önemli unsurların kripto kristalin manyezit rezervleri, dikey entegre üretim yapısı, AR-GE, mühendislik kabiliyeti ve sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti. Çevresel Ürün Beyanı (EPD), karbon ayak izi yönetimi ve sürdürülebilirlik raporlaması gibi alanları rekabet avantajı olarak değerlendirdiklerini aktaran Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

#8
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

"EPD, Küresel Raporlama Girişimi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması çalışmaları yapıyoruz. Enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar ve dijitalleşme yatırımlarıyla üretim verimliliğimizi sürekli artırıyoruz. ISO 14064 ve ISO 14067 standartlarıyla karbon ayak izimizi ölçüyor, düşük karbonlu üretim teknolojileri ve alternatif ham maddeler üzerinde çalışıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimizi yenilikçi ürünler ve teknolojilerle geliştirirken, sürdürülebilirliği hem sorumluluk hem de şirketimizin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyen stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Sıfır atık, su yönetimi ve kaynak verimliliğine yönelik uygulamalarla çevresel performansımızı geliştiriyoruz. Madencilik faaliyetlerimizi de sorumluluk anlayışıyla yürütüyoruz. Çalışma alanlarımızda rehabilitasyon çalışmaları, biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğini destekleyen uygulamalara öncelik veriyoruz."

#9
Foto - Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

Aydın, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmalarının KÜMAŞ'ın uluslararası pazarlarda referans ve güvenilir bir çözüm ortağı olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çekerek, Avrupa Birliği regülasyonları ve sürdürülebilirlik standartlarının şirketin temel uygulamaları arasında yer aldığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
Allah kahretsin sizin gibi aileyi! Eski karısı, karısının sevgilisi, oğlu ve kızı, işadamını dana deviren tuzağıyla öldürmüş
Gündem

Allah kahretsin sizin gibi aileyi! Eski karısı, karısının sevgilisi, oğlu ve kızı, işadamını dana deviren tuzağıyla öldürmüş

Ankara, Aydın ve Dubai’de çok sayıda lüks gayrimenkulleri bulunan emlak zengini işadamı Ramazan Arıkan’ın eski eşi, eski eşinin Tır şoförü s..
Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı
Gündem

Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı...
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı

'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni bir şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı...
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli
Gündem

Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasaları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23