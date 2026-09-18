Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı

AR-GE'yi üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini, böylece yalnızca yeni ürünler geliştirmekle kalmayıp üretim süreçlerini de sürekli iyileştirdiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti: "KÜMAŞ Manyezit Sanayi, üretim modelini madencilikten nihai ürüne kadar uzanan entegre yapısı üzerinde inşa ediyor. Bu yapı şirkete kalite, maliyet yönetimi ve tedarik güvenliği açısından rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. KÜMAŞ'ın dünya kripto kristalin manyezit rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip olması, sadece şirket için değil, Türkiye için de stratejik bir avantaj. Manyezit demir çelik, çimento ve cam gibi temel sanayi sektörlerinin kritik ham maddelerinden biri. Bu rezerv gücü, ülkemizin küresel rekabetçiliğini artırırken, kritik ham maddelerde dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlıyor. En büyük gücümüz, sahip olduğumuz doğal kaynağı entegre üretim altyapımız sayesinde yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmemiz."