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Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

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Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi HAVELSAN, kritik bir hamleye imza atarak teknoji şirketine ortak oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

HAVELSAN, akıllı sistemler ve simülasyon teknolojileri alanında uzun süredir teknolojik işbirliği yürüttüğü ETE Deney ve Eğitim Değerlendirme Teknolojileri AŞ'ye ortak oldu.

#2
Foto - Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen Ortaklık Sözleşmeleri İmza Töreni'nde, sözleşmeler HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile ETE Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Erdal Çayırcı tarafından imzalandı. Böylece iki şirketin 2017'den bu yana sürdürdüğü teknoloji işbirliği şirket ortaklığına dönüştü.

#3
Foto - Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

Bilgisayar destekli harp oyunu, tatbikat ve deneyleme alanında çözümler geliştiren ETE Teknoloji ile HAVELSAN arasında 2023 yılında satış haklarına yönelik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın ardından yürütülen yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere farklı ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik sivil ve askeri projeler gerçekleştirildi. HAVELSAN, ortaklıkla simülasyon ve eğitim portföyünü güçlendirmeyi, uluslararası ölçekte harp oyunu merkezleri kurmayı ve bu merkezlere yönelik danışmanlık, idame ve işletme hizmetleri sunmayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, ETE Teknoloji ile yaklaşık 10 yıldır güçlü bir sinerji yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

#4
Foto - Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

"Bugün attığımız imzalarla HAVELSAN, ETE Teknoloji’ye ortak oldu. İşbirliğimiz ve sinerjimiz bu adımla daha da güçlendi. Birbirini tanıyan mühendislik ekiplerimiz, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları için de yüksek teknolojiler geliştirecek. Bu ortaklık uluslararası projelerdeki işbirliklerimizi güçlendirecek, son kullanıcı nezdinde güvenilirliğimizi artıracak."

#5
Foto - Türkiye'nin savunma devi HAVELSAN'dan kritik hamle: Ünlü şirkete ortak oldu

ETE Teknoloji Genel Müdürü Çayırcı da 10 yılı aşkın süredir geliştirdikleri akıllı sistem ve yapısal simülasyon ürünlerini dünyada yaygın kullanılan ve kalitesiyle tanınan markalara dönüştürme hedeflerine yaklaştıklarını ifade etti. Çayırcı, "Bu hedefe ulaşmamızda HAVELSAN ortaklığının önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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