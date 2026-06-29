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Ekonomi
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Her vatandaş merak ediyor! Yarın bedava olacak

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Her vatandaş merak ediyor! Yarın bedava olacak

Türkiye'de milyonlarca banka müşterisi kredi çekmek, kredi kartı almak, telefon almak gibi işlemler için kredi notuna ihtiyaç duyuyor.

#1
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Kredi notu yüksek olanlar düşük faizle ve limitler dahilinde kredi kullanabilirken kredi notu düşük olanlar yüksek faizle, düşük tutarda kredi kullanabiliyor.

#2
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Kredi notunu yükseltmek için yöntemler bulunsa da düzenli ödeme, sık kredi kullanmama, kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanmama gibi davranışlar notta pozitif etki yaratıyor.

#3
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Findeks'te her Salı günü kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu. Findeks'in bireysel üyeleri Findeks Kredi Notunu ücretsiz öğrenebilecek ve finansal durumunu yönetecek.

#4
Foto - Her vatandaş merak ediyor! Yarın bedava olacak

Ücretsiz not uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta Salı günü kapsam dahilinde bulunacak.

#5
Foto - Her vatandaş merak ediyor! Yarın bedava olacak

Findeks Mobil uygulaması veya Findeks i-Şube üzerinden, üye değilseniz üye olarak hesabınıza giriş yapın. Findeks Kredi Notu talebinde bulunun.

#6
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Ödeme ekranında “Findeks Bakiyesinden Öde” seçeneğini işaretleyin. Ücret 0 TL olarak görünecektir.

#7
Foto - Her vatandaş merak ediyor! Yarın bedava olacak

Sözleşmeleri onaylayarak “Ödemeyi Gerçekleştir” butonuna tıklayın. Findeks Kredi Notu'nuzu ücretsiz olarak görüntüleyin. Kaynak: NTV

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