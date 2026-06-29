Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

Yaptırım listesine giren bir diğer Türk şirketi EMT Gemi İşletmeciliği AŞ için de benzer gerekçeler sıralandı. AB kararında şirketin teknik yöneticisi olduğu Quartz, South Star ve Opal isimli gemilerin yeterli sorumluluk sigortasına sahip olmadığı, STS operasyonları gerçekleştirdiği ve AIS manipülasyonu yaptığı iddia edildi.