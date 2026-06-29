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Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

Avrupa Birliği Konseyi, 15 Haziran 2026 tarihli duyurusunda 3 Türk şirketi hakkında yaptırım kararı aldı. İşte detaylar..

#1
Foto - Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

Avrupa Birliği Konseyi, 15 Haziran 2026 tarihli ve 2026/1364 sayılı kararıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımları genişletti.

#2
Foto - Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

Yeni düzenleme kapsamında 9 kişi ve 45 kuruluş yaptırım listesine eklenirken, Türkiye merkezli üç gemi işletmeciliği şirketinin de listeye dahil edilmesi dikkat çekti.

#3
Foto - Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan karara göre, East Gemi İşletmeciliği AŞ, EMT Gemi İşletmeciliği AŞ ve Trans KA Tankers Management Rusya’dan ihraç edilen ham petrol ve petrol ürünlerini taşıyan bazı gemilere teknik yönetim hizmeti sağlamaları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

#4
Foto - Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

Kararda, İstanbul merkezli East Gemi İşletmeciliği AŞ’nin teknik yöneticisi olduğu Azure, Jasper ve Storm Pearl isimli gemilerin yeterli sorumluluk sigortasına sahip olmadığı, gemiden gemiye (Ship-to-Ship/STS) transfer operasyonları gerçekleştirdiği ve Otomatik Tanımlama Sistemi’nde (AIS) manipülasyon yaptığı iddia edildi. AB, bu gerekçeler doğrultusunda şirketin Rusya’dan ihraç edilen petrol ürünlerini taşıyan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Kurulu’nun A.1192(33) sayılı kararında tanımlanan düzensiz ve yüksek riskli denizcilik uygulamaları kapsamında faaliyet gösteren gemileri yönettiğini öne sürdü.

#5
Foto - Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

Yaptırım listesine giren bir diğer Türk şirketi EMT Gemi İşletmeciliği AŞ için de benzer gerekçeler sıralandı. AB kararında şirketin teknik yöneticisi olduğu Quartz, South Star ve Opal isimli gemilerin yeterli sorumluluk sigortasına sahip olmadığı, STS operasyonları gerçekleştirdiği ve AIS manipülasyonu yaptığı iddia edildi.

#6
Foto - Resmi duyuru yapıldı: 3 Türk şirketine yaptırım kararı

AB yaptırım listesinde yer alan bir diğer Türk şirketi Trans KA Tankers Management için de benzer değerlendirmeler yapıldı. Kararda, şirketin teknik yönetimini üstlendiği gemilerin Rusya’dan ihraç edilen ham petrol ve petrol ürünlerini taşıdığı, yeterli sorumluluk sigortasına sahip olmadığı ve IMO’nun A.1192(33) sayılı kararında tanımlanan düzensiz ve yüksek riskli denizcilik uygulamalarına dahil olduğu öne sürüldü. KAYNAK: DENİZ HABER

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