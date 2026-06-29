Öcalan’dan Kadir İnanır mesajı: Neler söyledi neler

Öcalan’ın mesajı şöyle: "Türkiye halklarının gönüllerde taht kuran büyük sanatçısı sevgili Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum. Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya’nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur. Tüm yakınlarına, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diler, saygı ve sevgiyle selamlarım."