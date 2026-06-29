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Öcalan’dan Kadir İnanır mesajı: Neler söyledi neler

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Öcalan’dan Kadir İnanır mesajı: Neler söyledi neler

Oyuncu Kadir İnanır’ın hayatını kaybetmesi sonrasında teröristbaşı Abdullah Öcalan, dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

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Foto - Öcalan’dan Kadir İnanır mesajı: Neler söyledi neler

İnanır'ın sadece bir sanatçı değil, halkın etik ve estetik değeri olduğunu belirten Öcalan, oyuncuyu barış sürecinin ısrarlı akil önderlerinden biri olarak nitelendirdi. Mesajda, İnanır’ın sanatsal çizgisi ve demokratik toplum sürecine olan bağlılığı özel bir vurguyla anıldı. Kadir İnanır’ın vefatının ardından Abdullah Öcalan bir taziye mesajı yayımlayarak sanatçının barış sürecine katkılarına vurgu yaptı. Öcalan, sanatçıyla ilgili olarak, “O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi” dedi.

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Foto - Öcalan’dan Kadir İnanır mesajı: Neler söyledi neler

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından Abdullah Öcalan tarafından bir taziye mesajı yayımlandı. Mesajda İnanır’ın sanatı, toplumsal duruşu ve barış sürecine katkısına vurgu yapıldı. Kadir İnanır, 77 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan İnanır için Öcalan, yazılı bir mesaj paylaştı. Öcalan mesajında Kadir İnanır’ı “Türkiye halklarının gönlünde taht kuran büyük bir sanatçı” olarak nitelendirdi. İnanır’ın, Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya gibi isimlerin temsil ettiği sinema çizgisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

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Foto - Öcalan’dan Kadir İnanır mesajı: Neler söyledi neler

Öcalan’ın mesajı şöyle: "Türkiye halklarının gönüllerde taht kuran büyük sanatçısı sevgili Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum. Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya’nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur. Tüm yakınlarına, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diler, saygı ve sevgiyle selamlarım."

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Yorumlar

Yorumlar

Selamünaleykum, Şıracı bozacıyı aklıyor... Bize söyleyecek bir şey kalmadı...

Hasan

Hiç Allah'ın kelamını anıyormu? Haber değeri bile yok benim için.
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