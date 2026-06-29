Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Türkiye'nin dört bir yanında kronikleşen ve bir türlü kalıcı çözüm üretilemeyen sahipsiz köpek problemi, yalnızca şehir merkezlerindeki insan hayatını değil, kırsaldaki yaban hayatını ve doğal ekosistemi de baltalamaya devam ediyor. Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında arazide yürüyüşe çıkan vatandaşlar, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler almış ve hareketsiz yatan bir porsuk buldu. Yapılan incelemelerde, doğal yaşam döngüsü için kritik öneme sahip olan ve nadir rastlanan porsuğun, bölgede sürü halinde gezen başıboş köpeklerin vahşi saldırısı sonucu telef edildiği belirlendi.