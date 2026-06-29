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Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Türkiye'nin dört bir yanında kronikleşen ve bir türlü kalıcı çözüm üretilemeyen sahipsiz köpek problemi, yalnızca şehir merkezlerindeki insan hayatını değil, kırsaldaki yaban hayatını ve doğal ekosistemi de baltalamaya devam ediyor. Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında arazide yürüyüşe çıkan vatandaşlar, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler almış ve hareketsiz yatan bir porsuk buldu. Yapılan incelemelerde, doğal yaşam döngüsü için kritik öneme sahip olan ve nadir rastlanan porsuğun, bölgede sürü halinde gezen başıboş köpeklerin vahşi saldırısı sonucu telef edildiği belirlendi.

#1
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Sokakları, parkları ve okul önlerini esir alan, bugüne kadar binlerce insanın yaralanmasına ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş köpek terörü, sınır tanımayarak dağlara ve yaban hayatının kalbine kadar uzandı.

#2
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Kemah ilçesinde arazide gezen vatandaşlar, başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda telef edilmiş bir porsuk buldu. Porsuğun vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak telef olduğu belirlendi.

#3
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Başıboş köpek problemi devam ediyor.

#4
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Türkiye genelinde başıboş köpek saldırılarında binlerce insan öldü, binlercesi de yaralandı. Ancak başıboş köpekler yalnızca insanları değil, başka canlıları da hedef alıyor.

#5
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında arazide gezen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir hayvan fark etti.

#6
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

PORSUK OLDUĞU ANLAŞILDI Yapılan kontrolde, telef olan hayvanın yaban hayatının önemli türlerinden olan porsuk olduğu anlaşıldı.

#7
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TELEF ETTİ Doğal yaşam alanlarında nadir rastlanan ve ekosistem döngüsü için önem taşıyan porsuğun, bölgedeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı tespit edildi.

#8
Foto - Koruma altındaki porsuğu telef ettiler! Başıboş köpek dehşeti bu kez yaban hayatı vurdu

Porsuğun, vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak telef olduğu belirlendi.

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