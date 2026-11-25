Yetim Vakfı 11 ülkede 85 bin ihtiyaç sahibine ulaşacak
Yetim Vakfı, 11 ülkede 85 bini aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediği kış yardım kampanyasını başlattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yetim Vakfı, 11 ülkede 85 bini aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediği kış yardım kampanyasını başlattı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Sıcacık sevgiye soğuk işlemez" sloganıyla kampanya düzenlendi.
Kampanyayla savaş, yoksulluk, göç ve zorunlu yerinden edilme nedeniyle zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık giyim ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.
Türkiye başta olmak üzere Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin/Gazze, Hindistan, Irak, Lübnan, Sudan, Suriye ve Yemen'de yürütülecek çalışmalarla 11 ülkede yaklaşık 85 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Kampanya kapsamında yetim çocuklara mont, bot, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık giyim setleri ulaştırılacak. Böylece çocukların soğuk hava koşullarından korunmaları, sağlıklarını ve eğitim hayatlarını olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması amaçlanıyor.
Isınma imkanları yetersiz olan ailelere ise soba, yatak ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile odun, kömür ve mazot gibi yakacakların ulaştırılmasının yanı sıra elektrik, su ve doğal gaz faturalarına destek sağlanması planlanıyor.
Yardımların bölgelerin iklim koşulları ve ailelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi bekleniyor.
Kampanyaya destek olmak isteyenler, vakfın internet adresi üzerinden bağış yapabilecek. Ayrıca "KIS" yazıp 9868'e kısa mesaj göndererek 50 lira, 8868'e göndererek ise 240 lira bağışta bulunulabilecek.
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