Şimşek, ortak yatırımların altyapı, lojistik, imalat, turizm, yenilenebilir enerji, gıda güvenliği ve savunma sanayisi alanlarında geliştirilebileceğini belirtti. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının ekonomik ilişkilere yeni ivme kazandıracağını kaydeden Şimşek, ortak yatırımların ve karşılıklı ticaretin artmasını beklediklerini dile getirdi. Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu kapsamında Aralık 2025'te ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, savunma sanayisi ve turizm alanlarında ortak yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını hatırlatan Şimşek, bundan sonraki süreçte bu planların hayata geçirilmesine odaklanacaklarını söyledi. Umman'ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Al Jahwari de iki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde güçlendiğini belirterek savunma, kültür, akademi, madencilik ve sanayi alanlarındaki ortak çalışmalara değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 yıl içinde 5 milyar dolara çıkarma hedefini yineleyen Jahwari, bölgesel gerilimlerin azaltılması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu. Filistin konusunda ise 4 Haziran 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının önemini vurguladı.