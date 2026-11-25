TİCARET HACMİ DÖRT KAT ARTTI Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda geliştiğini belirten Şimşek, 2017'den bu yana ticaret hacminin dört katın üzerinde artarak geçen yıl 1,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Mevcut rakamın iki ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak yansıtmadığını vurgulayan Şimşek, ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, hizmet sektörü ve nitelikli iş gücüne, Umman'ın ise stratejik konumu, lojistik altyapısı ve enerji kaynaklarına dikkati çeken Şimşek, iki ülkenin ekonomik yapılarının birbirini tamamladığını ifade etti.