Yeşil enerjide vites yükselttiler! Yazdırılabilir organik güneş paneli

Ne yazık ki bu panellerin dayanıklılıkları dış mekan kullanımı için yeterli değil. Bu nedenle küçük elektronik cihazlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Epishine'ın CEO'su Anders Kottenauer, bu fonun desteğiyle kendi kendini besleyen elektronik cihazların standart hale gelmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade ediyor. Şirketin nihai hedefi ise tek kullanımlık pilleri ve kabloları tarihe gömmeyi başarmak. Epishine, son dönemde kendi kendini şarj eden sıcaklık ve nem sensörü, güneş enerjili elektronik raf etiketleri ve entegre devreler gibi birçok yenilikçi ürün geliştirdi. Şirket ayrıca, ışıkla çalışan bir kendini şarj eden pil üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Artan talebi karşılamak için Epishine, kasım ayında yeni bir güneş hücresi fabrikası açtı. Bu tesis, şirketin rulodan ruloya baskı teknolojisini kullanarak yılda 100 milyon modül üretebilecek kapasiteye sahip. Epishine'ın kurucu ortağı Matthias Josephson, şirketin başarısının iki ana unsurunu şu şekilde açıklıyor: İnce ve esnek güneş hücreleri: Geleneksel panellere kıyasla çok daha hafif ve kompakt bir yapıya sahip. Düşük ışık koşullarında yüksek verimlilik: Az ışık alan ortamlarda bile elektrik üretebiliyor. Sonuç: