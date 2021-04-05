2021-04-05 14:07:12 Yeşil alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini değiştirdi
Burdur Gölü'nün özellikle güneydoğu sahillerinde yoğun olmak üzere; Şeker Plajı, Halk Plajı, Kuş Gözlemevi önleri ve Şeker İşçi Evleri sahilinde suyun rengi değişti. MAKÜ Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, yeşilimsi ve kahverengi görünüm alan göldeki bu durumla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Bu durumun gölde her yıl ilkbahar karışım dönemi olan mart- nisan aylarında yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gülle, tek hücreli yeşil alg patlamasının göle ya da canlılara zararının olmadığını; ama yüksek fosfor miktarını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.