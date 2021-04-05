Yeşil alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini değiştirdi

Prof. Dr. Gülle, göldeki renk değişiminin yoğun fitoplankton gelişimi sonucu olduğunu belirterek, "Özellikle ilkbahar aylarında, bizim ilkbahar karışımı dediğimiz bir olay vardır. İlkbahar karışımı ile gölün dibindeki zengin fosfor ve azot gibi mineraller suya karışır ve etkili güneş ışığı ile fitoplanktonik organizmalarda çok yoğun gelişim görebiliriz. Bu duruma 'ilkbahar patlaması' diyoruz. Burdur Gölü'nde yaşanan tek hücreli yeşil alg patlaması kötü bir şey değil, bu algler aynı zamanda göl içindeki zooplanktonik organizmaların besinlerini oluşturuyor. Toksik ya da olumsuz bir durum söz konusu değil. Bu görüntü yaklaşık bir ay kadar devam eder. Her sene bu mevsimlerde görürüz bu durumu" dedi.