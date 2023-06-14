2023-06-14 13:12:54 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...
Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam eden ve 4 antrenörü masaya yatıran Fenerbahçe yönetimi hayati derecede önemli olan 'hoca' kararını vermek üzere... Kulübe yakın muhabirlerden Emre Bol 'Taktik Mania' kanalında Ali Koç'un ilgilendiği isimleri açıklarken, yorumcunun 'Samandıra'ya yerlimsi bir teknik adam gelecek' sözleri ise camiada bir hayli dikkat çekti.