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'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

2023-06-14 13:12:54
'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam eden ve 4 antrenörü masaya yatıran Fenerbahçe yönetimi hayati derecede önemli olan 'hoca' kararını vermek üzere... Kulübe yakın muhabirlerden Emre Bol 'Taktik Mania' kanalında Ali Koç'un ilgilendiği isimleri açıklarken, yorumcunun 'Samandıra'ya yerlimsi bir teknik adam gelecek' sözleri ise camiada bir hayli dikkat çekti.

#1
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

61.Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olduktan sonra Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarına resmen başlayan Ali Koç'un 4 hocayı masaya yatırdığı belirtildi.

#2
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Fenerbahçe Kulübü'ne yakın olan muhabirlerden Emre Bol 'Taktik Mania' kanalında çok önemli açıklamalarda bulunurken, muhabirin 'Samandıra'ya yerlimsi bir isim gelmeli' ifadeleri ise Sarı Lacivertli taraftarlarda ilgi uyandırdı.

#3
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Galatasaray'ın başında genç bir kurt hoca var. Hem Başakşehir'de hem de Galatasaray'da kupa kaldırmış bir hoca. Beşiktaş'ın başında ise yaşlı bir kurt var. Şenol hocanın da kupaları var şampiyonlukları var. Fenerbahçe yönetimi bu iki kurt teknik adamın karşısına öyle bir hoca çıkarmalı ki onu parçalayamasınlar...

#4
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Fenerbahçe'de adaylardan biri Lucescu. Şu anda kulübün içerisinde en çok konuşulan isim. Bazıları yaşlandı, şöyle oldu böyle oldu vs diyor ama eğer Lucescu'nun akli melekeleri yerindeyse Lucescu Fenerbahçe'ye gelmeli. Lucescu son derece tecrübeli ve bu ligi iyi bilen bir isim. Ali Koç eğer ikna edebiliyorsa Lucescu'yu gidip alıp gelmeli. Çenesi var, tecrübesi var, başarıları var iş bitiren bir teknik direktör.

#5
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

İki numarada ise Montella var. Montella için yerlimsi hoca diyoruz, yani ligi iyi tanıyan bir isim. Murat Sancak açıkladı, Montella'nın maliyeti 3,5 milyon euro'ları buluyor.

#6
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Montella daha önce Roma, Sevilla gibi kulüplerle de çalıştı. Görev aldığı takımları iyi oynatan bir teknik direktör Montella, yerlimsi hoca.

#7
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Üçüncü tercih ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı, Anadolu takımlarında görev aldı tırnağıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmiş bir teknik direktör.

#8
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Dördüncü isim ise İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin İsmail hocaya bir borcu var. Başarılı olduğu zamanlarda, kısıtlı kadroların verildiği zamanlarda hep başarılı işler yapmıştı.

#9
Foto - 'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Abdullah Avcı milli takıma gidecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükeşki'nin aklında Avcı var. Türkiye Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı olacak.

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