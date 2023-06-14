'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Galatasaray'ın başında genç bir kurt hoca var. Hem Başakşehir'de hem de Galatasaray'da kupa kaldırmış bir hoca. Beşiktaş'ın başında ise yaşlı bir kurt var. Şenol hocanın da kupaları var şampiyonlukları var. Fenerbahçe yönetimi bu iki kurt teknik adamın karşısına öyle bir hoca çıkarmalı ki onu parçalayamasınlar...