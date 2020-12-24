Yerli ve milli olarak üretildi... Seri üretime geçilecek

İTHAL ALETLERİN YERİNİ YERLİLER ALMAYA BAŞLADI İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nusret Akpolat ise kendi bölümlerinde yıllardır kullandıkları aletlerin hepsinin ithal olduğunu, son yıllarda bölüme yerli aletlerin girmeye başladığını söyledi. Lam yazma cihazını şimdiye kadar yurt dışından ithal ederek kullandıklarını belirten Akpolat, "Cihazların donanım ve teknik özelliklerinin çok düşük, yazılımının eski ve bize çok yüksek fiyatlara satıldığını gördük. Bir Türk vatandaşı olarak bu durum zorumuza gitti." diye konuştu. Üniversitenin makine ve bilgisayar mühendisliği ile patoloji bölümünden kurdukları ekiple planlama yaptıklarını, bunun sonucunda da yerli cihazın ortaya çıktığını ifade eden Akpolat, şöyle konuştu: "Cihaz lazer başlıkla yazıyor, sarf gideri sıfır denebilecek bir ürün. Diğer muadillerinde ya mürekkep püskürtme ile ya da elmas başlıkla lam yazılıyordu. Biz bunu lazer başlığa dönüştürerek çok daha ileri bir teknolojiye ve yazıların harf karakterlerini çok daha mükemmel hale getirdik. Bu anlamda sarf malzemeyi sıfırladığımız için muadillerinden üstün bir alet haline geldi. Şu an izinleri almaya çalışıyoruz, yakında seri üretime geçeceğini umuyoruz. Yakında cihazın patenti çıkacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından imalat izni ile Sağlık Bakanlığının Tıbbi Alet ve Cihaz Kurumuna da başvuru yapılacak. Bu süreç devam ediyor."