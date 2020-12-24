2020-12-24 11:54:29 Yerli ve milli olarak üretildi... Seri üretime geçilecek
İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta bir firmanın ithal ürünlere göre 6'da bir maliyetle ürettiği ve mikroskoplarda numune incelemek için kullanılan lamların üzerine bilgi yazan cihazdan beklenen verimin alınması üzerine seri üretim hazırlığına başlandı. Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki laboratuvarlarda çalışan patologların önerisi üzerine, yaklaşık 4 yıl önce öğrenci Ferhat Toslak, ithal edilen lam yazma cihazıyla ilgili yüksek lisans tezi hazırladı. Tez, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında Ar-Ge çalışmalarıyla vücut buldu.