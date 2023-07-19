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Teknoloji-Bilişim
7
Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

2023-07-19 23:41:33
Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK IDEF 2023 fuarında tanıtılacak.

#1
Foto - Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN tarafından ortak yürütülen proje kapsamında yepyeni bir hava savunma sistemi daha sahneye çıkıyor. Türkiye’nin yerli ve milli Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK IDEF 2023 fuarında görücüye çıkıyor. Dünya sahnesine ilk çıkışını yapacak olan silah sistemiyle ilgili detaylar haberimizde…

#2
Foto - Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

Yerli ve milli lazer silahı: GÖKBERK görücüye çıkıyor! IDEF 2023 fuarına çıkacak olan yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK şimdiden oldukça ilgi topladı. Mobil bir sistem olarak tasarlanan GÖKBERK ağır arazi koşullarında bile entegre edileceği 6×6 veya 8×8 araçlar sayesinde rahatça kullanılabilecek. ASELSAN resmi internet sitesi ve Twitter hesabından paylaşılan görsellere bakıldığındaysa bir 6×6 aracın üzerinde sistemi görüyoruz.

#3
Foto - Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

ASELSAN tarafından gelen ilk bilgilere bakıldığındaysa mobil lazerli füze sistemi genel olarak 6×6 araçlar üzerine entegre ediliyor.

#4
Foto - Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

Sistem İHA’ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor ve ayrıca minimum 5 kW gücündeki lazer silahı kullanarak (sistem silah gücünü kendi ayarlıyor) tehditleri fiziksel olarak imha ediyor. Kısacası havada uçan kuşu yakalıyor ve takip ediyor daha sonra gerekliyse onu imha ediyor.

#5
Foto - Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

GÖKBERK’in öncelikli kullanım alanları kara ve deniz platformları olarak belirlendi. Bu sahalara örnek olarak korunması gereken önemli hava sahaları, pistler, sınır hatları ve sınır karakolları, karargah binaları, askeri-sivil-devlet konvoylarının geçiş güzergahları vb. alanları verebiliriz.

#6
Foto - Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

Bunlara ek olarak terör sahalarında da kullanılacak olan GÖKBERK, özellikle istihbarat amacıyla kullanılan mikro, mini İHA’ların tespiti ve imha görevlerinde de aktif rol oynayacak.

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