Yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK dünya sahnesinde

Sistem İHA’ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor ve ayrıca minimum 5 kW gücündeki lazer silahı kullanarak (sistem silah gücünü kendi ayarlıyor) tehditleri fiziksel olarak imha ediyor. Kısacası havada uçan kuşu yakalıyor ve takip ediyor daha sonra gerekliyse onu imha ediyor.