Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

OYNATALIM HOCAM NE KAMERADA NEDE AYNADA YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ SAHADA OYNATALIM HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile maç esnasında hakemlerin pozisyonlar hakkında karar vermesi için kameraların görüntülerinin izlenmesine aynalara bakılmasına ihtiyaç yoktur ANLATALIM HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol maçlarında hakem hatalarını hakem hatalarını sıfıra indirecek; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulması ve her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetilmesi esasına dayanmaktadır.