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Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

2023-08-26 17:52:28
Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

OYNATALIM HOCAM NE KAMERADA NEDE AYNADA YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ SAHADA OYNATALIM HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile maç esnasında hakemlerin pozisyonlar hakkında karar vermesi için kameraların görüntülerinin izlenmesine aynalara bakılmasına ihtiyaç yoktur ANLATALIM HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol maçlarında hakem hatalarını hakem hatalarını sıfıra indirecek; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulması ve her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetilmesi esasına dayanmaktadır.

#1
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

KISACA HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yerine getirecek.

#2
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecektir. Pozisyonları değerlendirecektir. Beyaz yarı alan orta hakemi topun o bölgeye gelmesini bekleyecektir. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecekti. Pozisyonları değerlendirecektir. Bu sefer kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecektir. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edebilecekler. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacaktır.

#3
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Kırmızı saha orta hakeminin bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayalım. Beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan atma hakkına sahip olacaktır"

#4
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

BAK HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Ne kameralarla ne aynalarla tek başına futbol camiasının gözü önünde sadece sahada uygulanan şeffaf açık ve net bir sistemdir.

#5
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

GEREKMEZ HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamaya başlandığında kameralara gitmeye aynalara bakmaya gerek kalmayacaktır ŞİKÂYET VAR HOCAM Futbol camiasının ortak sikayetleri; Futbolun ruhu kaybolmuştur. Doğası bozulmuştur. Çok karmaşıktır. Hızı azalmıştır. Hakem oyunu durduruyor. VAR’ dan konuşuyor.. VAR dan izle geliyor. VAR’ a gidiyor. Maç durdukça duruyor. Oyun soğudukça soğuyor. Maça konsantrasyon kalmıyor

#6
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin; ‘Var'ın büyük bir hayranı değilim. Gol oluyor futbolcular sevinemiyor bile. Kenardan bekle, bekle diye ses geliyor. Şu an sistemden memnun değilim. Ancak geri alamayız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız’

#7
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Eski TFF Başkanı Nihat ÖZDEMİR; İnceleme sürelerinin uzaması, oyunun soğuması gibi tenkitler. Bu bütün dünyanın sorunu ve bütün önde gelen liglerde tartışılıyor

#8
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Kaya ÇİLİNGİROĞLU; "Yorumcu Antalyaspor Bursaspor maçı ilk yarı 60 dakika oynandı. Oyun duruyor. Bunun bir çözümü olmalı"

#9
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Eski hakem Yorumcu Yazar Erman TOROĞLU; "Kasımpaşa Fenerbahçe maçında İlk yarıya 7 dakika ikinci yarıya ilave 9 dakika 16 dakika oynanmayan süre. Tempo düşüyor."

#10
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Dinleniyor topçular. Bizim ülkede futbol zaten hızlı oynanmıyor. Futbolcular felaket dinleniyor. İnanılmaz dinlendiler. Bunun bir çaresinin bulunması lazım’

#11
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

ÇARESİNİ BULUNDUM HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ tek çaresidir. Daha iyisidir. En iyisidir. Eşi benzeri yoktur. Muadili, Çok daha iyisinin yapılması mümkün değildir.Endişe ve kaygımız yoktur. Yüzde yüz yerlidir.

#12
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi ile sorunlar ortadan kalkacak! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

BAŞLATALIM HOCAM SAYIN ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’. Sözleri üzerine; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulanmasını başlatalım Sayın Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN; ‘Yıkık. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir’ Sözleri üzerine; VERSİNLER HOCAM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulanmasının futbol maçlarında başlatılması ile Depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar dolar maliyetinin karşılanması mümkündür. 207 ülke kendi liglerinde YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatmak için ülkemiz ile birlikte afetle mücadele edecekler. 104 milyar doları verecekler. Abdulla SÖNMEZ/Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü

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