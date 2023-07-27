Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Aspilsan üretimi piller 2022 yılında teknoloji sektörüne damga vuran önemli bir gelişmeydi. Öyle ki binlerce insan hangi türde piller olduğunu ve nereden temin edebileceğini öğrenmek istiyordu. Bu yoğun ilgi yalnızca pillere değil, diğer ürünlere de yansıdı.