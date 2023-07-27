2023-07-27 20:54:14 Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha
Yerli pil üreticisi Aspilsan üretimi powerbank satışa çıktı.
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Yerli pil üreticisi Aspilsan üretimi powerbank satışa çıktı.
Aspilsan üretimi piller 2022 yılında teknoloji sektörüne damga vuran önemli bir gelişmeydi. Öyle ki binlerce insan hangi türde piller olduğunu ve nereden temin edebileceğini öğrenmek istiyordu. Bu yoğun ilgi yalnızca pillere değil, diğer ürünlere de yansıdı.
Öyle ki Aspilsan powerbankleri henüz satışa çıkmadan almak isteyenler sıraya girdi. Artık Aspilsan powerbank modellerini satın alabiliyoruz. İşte tüm detaylar…
Kısa bir süre önce ilk etapta toplu alımlar için, daha sonra vatandaşların da talebini karşılamak üzere satışa çıkan Aspilsan 18650 pillerin nasıl alınabileceğini paylaştık.
Bugün ise birkaç hafta önce satışa çıkan Aspilsan powerbank modelleri üzerine benzer sorularla karşılaşıyoruz.
Öncelikle, ilk kez deprem döneminde afet bölgesine gönderilen Aspilsan üretimi powerbank modellerinin tasarımına sadık kalınarak satışa sunulduğunu görüyoruz. Fakat turuncu yerine siyah rengin tercih edildiğini söyleyelim.
Buna ek olarak, piyasada görmeye alıştığımız powerbanklerden farklı olarak Aspilsan bu cihazda değişebilir pilli tasarım tercih ettiği için öne çıkıyor.
Örneğin, cihazın içerisinde yer alan 2 adet yine Aspilsan üretimi 18650 pillere powerbankin arka kapağını çıkararak ulaşabiliyorsunuz.
Bu sayede dilerseniz powerbanki 18650 piller için şarj cihazı olarak kullanabilir, dilerseniz de piller ömürlerini tamamladığı zaman yenisiyle değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik anlamında zirveye yerleşen bir ürün yapıldığını söyleyebiliriz.
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