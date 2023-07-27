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Teknoloji-Bilişim
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Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

2023-07-27 20:54:14
Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Yerli pil üreticisi Aspilsan üretimi powerbank satışa çıktı.

#1
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Aspilsan üretimi piller 2022 yılında teknoloji sektörüne damga vuran önemli bir gelişmeydi. Öyle ki binlerce insan hangi türde piller olduğunu ve nereden temin edebileceğini öğrenmek istiyordu. Bu yoğun ilgi yalnızca pillere değil, diğer ürünlere de yansıdı.

#2
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Öyle ki Aspilsan powerbankleri henüz satışa çıkmadan almak isteyenler sıraya girdi. Artık Aspilsan powerbank modellerini satın alabiliyoruz. İşte tüm detaylar…

#3
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Kısa bir süre önce ilk etapta toplu alımlar için, daha sonra vatandaşların da talebini karşılamak üzere satışa çıkan Aspilsan 18650 pillerin nasıl alınabileceğini paylaştık.

#4
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Bugün ise birkaç hafta önce satışa çıkan Aspilsan powerbank modelleri üzerine benzer sorularla karşılaşıyoruz.

#5
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Öncelikle, ilk kez deprem döneminde afet bölgesine gönderilen Aspilsan üretimi powerbank modellerinin tasarımına sadık kalınarak satışa sunulduğunu görüyoruz. Fakat turuncu yerine siyah rengin tercih edildiğini söyleyelim.

#6
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Buna ek olarak, piyasada görmeye alıştığımız powerbanklerden farklı olarak Aspilsan bu cihazda değişebilir pilli tasarım tercih ettiği için öne çıkıyor.

#7
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Örneğin, cihazın içerisinde yer alan 2 adet yine Aspilsan üretimi 18650 pillere powerbankin arka kapağını çıkararak ulaşabiliyorsunuz.

#8
Foto - Yerli pil üreticisi Aspilsan’dan bir başarı daha

Bu sayede dilerseniz powerbanki 18650 piller için şarj cihazı olarak kullanabilir, dilerseniz de piller ömürlerini tamamladığı zaman yenisiyle değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik anlamında zirveye yerleşen bir ürün yapıldığını söyleyebiliriz.

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